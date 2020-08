Netflix : les films les plus tristes à regarder lorsque vous avez besoin de pleurer un bon coup

Alors que nous sommes en pleine pandémie mondiale, actuellement confinés pour la plupart d’entre nous à notre domicile, pleurer un bon coup peut vraiment faire du bien.

Si vous êtes du genre à pleurer simplement devant la bande-annonce d’un film triste, alors vous devez être prévenu que pour chacun des films de cette liste, vous détruirez une boîte entière de mouchoirs. Cependant, si vous êtes un genre de robot humain qui a besoin de quelque chose de VRAIMENT triste pour faire couler vos larmes, alors voici quelques productions disponibles sur Netflix qui feront à coup sûr fondre votre coeur de glace. Des classiques des années 90 comme The Shawshank Redemption aux récents succès comme Marriage Story, voici les meilleurs films tristes que vous pouvez regarder en streaming sur Netflix, dès ce soir.

Freedom Writers (2007)

Aussi émouvant que soit ce film, il est aussi extrêmement puissant. L’enseignante Erin Gruwell essaie de créer un lien avec sa classe d’élèves à risque en leur faisant tenir un journal de leur vie, qui comprend des traumatismes tels que la maltraitance, la violence des gangs et l’absence de domicile fixe. Ce film est basé sur une histoire vraie, ce qui le rend encore plus passionnant.

One Day (2011)

Dexter et Emma passent le 15 juillet, la nuit de la remise de leur diplôme universitaire, ensemble – et nous les voyons le même jour, le 15 juillet, pendant les 18 années suivantes. Ce film vous fait vivre beaucoup de hauts et de bas : parfois Dexter et Emma se retrouvent, parfois la tragédie frappe à leur porte. Ce film est adapté d’un roman éponyme de David Nicholls.

La Vie d’Adèle (2013)

Adèle, une adolescente française, veut vraiment tomber amoureuse… d’un garçon. Mais c’est l’aspirante peintre aux cheveux bleus Emma qui attire son regard. Leur relation donne à Adèle un tout nouveau sens du désir, mais il ne peut y avoir d’amour sans perte.

Moonlight (2016)

Cette histoire de passage à l’âge adulte est centrée sur Chiron, que nous voyons à travers trois étapes de sa vie à Miami : la jeunesse, l’adolescence et le début de la vie adulte. Vous serez témoin de violences physiques et émotionnelles, mais la tension centrale du film tourne surtout autour de sa lutte pour accepter sa sexualité.

The Shawshank Redemption

Andy Dufresne est condamné à deux peines de prison à vie pour avoir tué sa femme et son amant, sauf qu’il y a un petit, voire ÉNORME problème : il ne l’a pas vraiment fait.

Dear John (2010)

Lorsque le soldat (super sexy) John Tyree (alias Channing Tatum) tombe amoureux de Savannah Curtis (Amanda Seyfried), les deux tourtereaux décident de s’écrire des lettres pendant le déploiement de ce dernier. Mais, surprise, il n’est pas très facile de maintenir une relation en se contentant de lettres.

Marriage Story (2019)

Malgré le titre, c’est en fait un film sur le divorce. Et avec Scarlett Johansson et Adam Driver qui donnent certaines des performances les plus puissantes de leur carrière, vous allez être ému jusqu’aux larmes, quel que soit le point de vue du divorce (mère ou père) dans lequel vous vous trouvez peut-être…

Lost Girls (2020)

Mari Gilbert tente désespérément de retrouver sa fille disparue, qui, à son insu, est devenue la dernière victime du tueur en série de Long Island.

Ce qui rend ce film encore plus bouleversant est le fait qu’il soit basé sur une histoire vraie, réellement troublante.

Tallulah (2016)

Aussi sombre que soit ce film (il s’agit d’une jeune femme qui kidnappe le bébé d’une mère irresponsable et qui prétend ensuite que l’enfant est le sien), il comporte aussi quelques bonnes scènes de rires permettant de détendre l’atmosphère.

Blue Valentine (2010)

Ryan Gosling et Michelle Williams forment peut-être un couple étonnant, mais dans ce film, ils jouent surtout des amoureux pris dans une sévère spirale descendante. Le film se penche sur l’époque où ils se sont rencontrés pour la première fois, alors que leur mariage est en train de s’effondrer.