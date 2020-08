Les 3 meilleures séries d’horreur à voir sur Netflix, pour frissonner durant le confinement !

Parce que le confinement est aussi l’occasion de découvrir d’excellentes productions sur Netflix, voici notre sélection des trois meilleures séries d’horreur disponibles sur la plateforme américaine de streaming. Prêts ? Tremblez !

Marianne (2019)

Malheureusement annulée dès la fin de la saison 1, Marianne, la première série originale française horrifique Netflix créée par Samuel Bodin (Tank, Lazy Company), est néanmoins un joli succès qui vous fera frissonner sans difficulté.

Partant d’un pitch effroyablement efficace, elle s’intéresse à Emma, une jeune romancière acerbe qui découvre avec horreur que les monstrueux personnages qu’elle a créés dans sa série de romans prennent réellement vie dans la petite ville où elle a grandi. Une petite ville et son groupe d’amis qui vous font évidemment penser aux romans de Stephen King (et en particulier à Ça) et qui deviennent rapidement le cadre et les protagonistes d’un véritable cauchemar.

Avec à la clé une atmosphère perturbante à volonté, des personnages souvent glaçants, une héroïne loin des stéréotypes du genre et une horreur savamment dosée entre les sursauts et la peur continue, Marianne réussit là où la France a souvent échoué au grand écran – surtout en matière de fantastique – et s’impose donc comme l’une des très bonnes séries françaises de l’année 2019 à voir en urgence. Car le confinement sert aussi à se faire peur, seul ou en famille !

The Haunting of Hill House (2018)

Adaptation libre du roman de Shirley Jackson qui a également inspiré le film Hantise, The Haunting of Hill House magnifie le genre de l’histoire de la maison hantée, longuement portée à l’écran au cinéma. La série emmène les téléspectateurs dans un monde horrifique et dramatique, à travers l’histoire à la fois triste, émouvante et effrayante des membres de la famille Crain. 26 ans après une série d’événements étranges, ces derniers reviennent dans la maison qui était la leur à l’époque.

Portée par une galerie de personnages attachants et une atmosphère gothique parfaite, cette série d’une redoutable efficacité joue avec les clichés et suscite l’inquiétude tout au long de ses 10 épisodes. Plus que ses fantômes, c’est le traumatisme de ses héros qui permet à la série de glisser vers l’horreur psychologique, teintée de mélodrame. The Haunting of Hill House une véritable réussite du genre, à la fois envoûtante et réellement apeurante.

Scream (2015)

Adaptée de la franchise de films éponymes à succès portés par Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, la série Scream en reprend le concept et s’intéresse à un nouveau groupe de jeunes gens confrontés à un tueur masqué, dont les motivations meurtrières semblent liées à un massacre tragique ayant secoué la ville de Lakewood, 20 ans plus tôt.

Le masque est différent (questions de droits), le scénario est loin d’égaler l’éclat des longs métrages écrits par Kevin Williamson et Ehren Kruger, mais cette nouvelle version de Scream offre suffisamment d’humour et de clins d’oeil à la saga pour faire patienter les fans en attendant Scream 5.

Le suspense est là, les rebondissements aussi, et nous vous mettons au défi de ne pas vous laisser prendre au jeu une fois le visionnage lancé. Car comme toujours dans ce genre de récits horribles, nous avons un terrible désir de connaître la fin de l’histoire et de découvrir qui se cache sous le costume du tueur.