L’Attaque des Titans saison 4 : On en sais plus sur la date de sortie !

La célèbre série L’Attaque des Titans est bientôt de retour avec une quatrième saison particulièrement attendue par les fans du manga ! Sortie en 2013, Attack on Titan a tout de suite su trouver son public en déployant un scénario basé sur un complot réellement captivant ainsi qu’une intrigue particulièrement sanglante, tirée du manga de Hazme Ismaya. Ce manga intéressait pourtant à la base un public conventionnel, pas vraiment attiré par l’animé. De plus, le retard enregistré par la saison 2 de L’Attaque des Titans avait quelque peu stoppé l’élan créé par l’arrivée de ce manga en série animée. Un élan qui est cependant très vite reparti avec l’arrivée de la saison 3, laquelle a été accueillie chaleureusement par les habitués du genre.

L’Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, rencontre ainsi un succès phénoménal, et ce depuis ses débuts, qu’il s’agisse de la version papier comme de l’animé. Les aventures du bataillon d’exploration devant affronter les titans sont donc parvenues à rencontrer un large public, dès sa sortie. La saison 3, diffusée sur la plateforme Wakaim, a été particulièrement suivie par les téléspectateurs français comme japonais.

Peu de temps après la sortie de la troisième saison de Attack on Titan, les téléspectateurs n’avaient d’ailleurs pas tardé à parier sur la probable sortie d’une quatrième saison, car plusieurs éléments laissaient penser qu’une suite était forcément envisageable.

Attack on Titan Season 4 : la date de sortie

Les fans de la saga avaient raison, puisque peu de temps après la fin de la saison 3 de L’Attaque des Titans, une saison quatre a été officiellement annoncée pour l’année 2020. Une date de sortie encore très floue donc, mais qui permet toutefois de constater la réduction de l’écart entre chaque saison, la saison 4 annoncée plus rapidement que la saison 3 ne l’a été après la fin de la seconde saison.

Il se pourrait donc bien que la saison quatre d’Attack on Titan, également disponible en deux blocs d’une dizaine d’épisodes, sorte à l’automne 2020 et sûrement durant le mois d’octobre, période habituelle pour les sorties d’animés.

Une annonce réalisée à la fin du dernier épisode diffusé hier au Japon, qui nous permet également d’apprendre que cette quatrième saison devrait sûrement être la dernière. Un fait qui paraît logique, étant donné que nous savons que ce manga en est à son dernier arc. Les nombreux fans de L’Attaque des Titans brûlent donc d’impatience de découvrir les nouveaux épisodes de la quatrième saison, d’autant plus que la saison trois a été riche en révélations et émotions. De ce fait, il apparaît assez difficile d’imaginer ce que le manga nous réserve pour la suite.

Il est donc probable que la saison 4 d’Attack on Titan sorte simultanément au Japon et en France, potentiellement diffusée sur la plateforme Wakanim. Si cette nouvelle a de quoi réjouir les fans du manga, ces derniers ont toutefois quelques craintes, notamment en ce qui concerne un possible changement de studio d’animation pour l’animé et la crainte d’une probable baisse de qualité.

