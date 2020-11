La PS5 offrira de nombreux services dont Netflix et Disney+ ! Sony s’exprime à ce sujet

La PS5 offrira de nouvelles performances à tous les adeptes des jeux vidéo, mais il y aura également des services. En effet, les joueurs ne veulent pas seulement une console, mais ils souhaitent aussi se connecter à divers services qu’ils peuvent dévorer dès qu’ils le souhaitent. La plateforme ne sera donc pas fermée comme Sony a pu le préciser puisque plusieurs services liés à la SVoD seront au rendez-vous.

✔️ Apple TV

✔️ Disney+

✔️ Netflix

✔️ Spotify

✔️ Twitch

✔️ YouTube

