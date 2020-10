PS5 : Sony inverse la croix et le rond sur la manette, les joueurs crient au scandale !

Lorsque vous avez eu l’habitude d’utiliser une manette pendant de nombreuses années, il suffit d’un petit changement pour que l’usage soit beaucoup plus complexe, voire insupportable. Cela est d’ailleurs valable avec tous les objets qui rythment notre quotidien. Une minuscule modification et nous sommes finalement désorientés. Certains joueurs ne sont donc pas très euphoriques à l’idée d’avoir cette manette.

Sony décide de changer la position des boutons

Vous ne le savez peut-être pas, mais les manettes ne sont pas toujours les mêmes entre le marché européen et japonais. En effet, ces derniers ont tendance à utiliser le O pour confirmer et le X pour annuler. Ce n’est pas nouveau puisque cela fait près de deux décennies qu’ils sont habitués à ce concept.

Avec la PS5, Sony a décidé de changer ses habitudes et les Japonais pourraient ne pas être très heureux .

. Dans le monde, toutes les manettes seront donc les mêmes, c’est pour cette raison que les boutons vont être changés de place.

Pour les Français, la manette sera traditionnelle, mais les Japonais devront utiliser le X pour confirmer et le O pour annuler.

Sur les réseaux sociaux, ils ont déjà fait part de leur mécontentement.

This is such a bad decision – at least make it an option you can set for yourself in the system settings. Playing PS4 games that have Circle as confirm and then having to switch to X for PS5 menu nav is gonna be a nightmare https://t.co/th0Ieszifc — John Ricciardi | BLACK LIVES MATTER (@johntv) October 4, 2020

Pourquoi Sony décide de changer aujourd’hui le positionnement des boutons alors qu’ils sont habitués depuis près de 25 ans ? Le changement reste mystérieux, mais il suscite forcément une vague de colère sur Twitter notamment. Il faudra donc patienter jusqu’à la sortie officielle, dans quelques semaines pour savoir si le changement brutal est rapidement adopté.

Sony souhaite chambouler le marché avec la PS5

Pour cette fin d’année, nous aurons le droit d’assister à une bagarre concernant les consoles. Sony dévoile la PS5 et Microsoft propose deux versions également de sa propre console à savoir la Xbox Series. Toutefois, certains estiment que la PlayStation pourrait être la plus vendue de tous les temps. Il faudra également attendre les premières semaines concernant la disponibilité en magasin, il faut savoir que les précommandes pour les deux enseignes ont été quelque peu chaotiques.

Wow, this is big news for UI/UX. PlayStation 5 will use the X button to confirm by default for ALL REGIONS including Japan, who previously used O to confirm for the past 26 years. Muscle memory frustration for the nearly 10M PS users in Japan coming up.https://t.co/Heo7XaWjsk — Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020

Il y a donc de grandes chances pour que ces consoles facturées plusieurs centaines d’euros se retrouvent sous le sapin pour le plus grand bonheur des petits et des adultes. Par contre, il n’y aura pas un changement pour la manette française, seuls les Japonais sont concernés par cette modification des boutons pour la croix et le rond. Des images sont d’ailleurs partagées sur les réseaux sociaux.