Gmail : un bug particulièrement insupportable, panne générale !

Comme c’est le cas pour le moteur Google, la firme de Mountain View a également le monopole avec son service de mails. En effet, si certains adoptent d’autres formats, le sien est largement utilisé dans le monde entier. Toutefois, les services rencontrent quelques difficultés en ce jeudi 20 août. Aux côtés de Gmail, les problèmes sont au rendez-vous pour Drive, Calendar ou encore Meet et même Docs. Bien sûr, si vous utilisez dans le cadre de votre travail ces services, vous serez confronté à une situation particulièrement gênante.

Google lance une enquête à cause de la panne

Elle n’est pas seulement focalisée sur Gmail puisqu’elle concerne d’autres services. Vous le savez sans doute, la firme américaine souhaite proposer une expérience globale. Vous aurez donc plusieurs produits comme Docs ou encore Meet. Par conséquent, lorsqu’une panne s’invite dans le paysage, c’est l’ensemble de la plateforme qui connaît des difficultés. Ceux qui travaillent à la fois avec Gmail, Drive ou encore Docs sont confrontés à une situation problématique.

Have you had Gmail or Drive issues today? https://t.co/3hIhmpQDAl — Rappler (@rapplerdotcom) August 20, 2020

Gmail est en panne, certains mails n’arrivent pas à être envoyés, d’autres sont reçus assez tardivement .

. Cette panne montre qu’il serait peut-être judicieux parfois de ne pas confier les services à une seule entreprise.

Ceux qui ont l’habitude de travailler exclusivement avec les services de Google sont face à un problème majeur dans ce cas.

Les utilisateurs ont partagé plusieurs problèmes comme l’impossibilité de télécharger des emails ou encore d’envoyer un message, voire d’ouvrir un document.

La panne est générale et la firme est en train de mener une enquête pour comprendre la source. Vous pouvez également vous focaliser sur certains services qui partagent les pannes comme Down Detector et vous pourrez constater que les dégâts sont nombreux. La technologie est merveilleuse, mais elle a malheureusement des conséquences problématiques lorsque les pannes sont au rendez-vous. C’est dans ces moments que vous pensez qu’autrefois, ces situations insupportables n’existaient pas. Si vous travaillez sur Internet par exemple et que votre box est en panne, vous êtes immédiatement au chômage technique. La technologie a donc des points forts, mais des inconvénients également.

L’application gmail qui bug de ouf, force à toutes les personnes qui devait travailler activement avec l’app aujourd’hui , à croire les tendances c’est mondial 🤯 — Salifou Noel (@sxlxfxx) August 20, 2020

Tous les soucis évoqués par Google

La firme de Mountain View semble avoir pu lister tous les problèmes rencontrés, c’est déjà une étape intéressante. Cela permettra sans doute d’orienter les recherches dans la bonne direction. En effet, vous ne pouvez pas forcément réaliser des enregistrements sur Meet, la création d’un document via Drive représente un vrai parcours du combattant, vous n’avez pas reçu un mail important ce matin, les téléchargements dans la console d’administration sont voués à des échecs et dans Google Chat, la publication est aussi perturbée.

Vous devez malheureusement prendre votre mal en patience, car il n’y a pas une solution actuellement pour corriger la panne. Il est important de préciser que Google n’est pas le seul à être la cible d’un bug. En effet, Spotify a connu quelques difficultés hier et Skype est souvent insupportable à cause des messages qui ne sont pas envoyés ou ceux qui sont reçus tardivement, voire le lendemain. La société n’a pas encore trouvé la panne et surtout une explication, mais surveillez le web. Vous serez rapidement mis au courant lorsque les services fonctionneront à nouveau dans les meilleures conditions. En attendant, si vous ne pouvez pas travailler, adaptez-vous ou tentez d’avancer tout de même avec des systèmes D.