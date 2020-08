Comment mettre Google en page d’accueil ?

En plus, c’est une façon comme une autre de personnaliser la page d’accueil du navigateur. Vous pouvez choisir un thème qui s’affichera directement à l’ouverture de votre navigateur et vous pourrez démarrer votre session en quelques clics.

Pour définir Google comme nouvelle page d’accueil, l’opération est simple et rapide, cela ne prend que quelques clics. Il y aura juste quelques variations selon votre navigateur.

Nous vous expliquons tout cela en détail. Bonne lecture !

POURQUOI GOOGLE ?

Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde, avec plus de 90 % des parts de marché dans le domaine. Ses autres concurrents, comme Yahoo, ne font pas le poids face à lui et cela repose sur une seule chose : la qualité de ses algorithmes de recherche.

En effet, personne n’ignore que Google – la société – a massivement investi dans la recherche sur l’intelligence artificielle pour perfectionner Google – le moteur de recherche – et en faire une référence absolue à travers toute la planète.

Le but ultime de la multinationale ? Créer un moteur de réponse, qui fournira, grâce à l’intelligence quasi-futuriste de sa technologie, la réponse la plus adaptée à la demande de l’internaute.

Si vous n’avez pas encore placer le moteur de recherche dans votre page d’accueil, il est encore temps !

MODIFICATION DE LA PAGE D’ACCUEIL SELON LE TYPE DE NAVIGATEUR

Pour mettre Google en page d’accueil de votre navigateur, les étapes diffèrent selon le type de navigateur choisi (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge ou Safari). Retrouvez ci-dessous le processus détaillé pour chacun d’entre eux, et changez votre page d’accueil pour Google dès à présent !

· SUR FIREFOX

Pour le navigateur Mozilla Firefox, il vous faudra tout d’abord ouvrir la page et aller sur l’onglet « Outils », pour ensuite cliquer sur le bouton « Options » (ou « Options internet »selon les cas). Ensuite, dans l’onglet dédié à la page d’accueil, écrivez « google.ca » puis appuyez sur « OK » pour valider.

· SUR GOOGLE CHROME

Pour le navigateur Google Chrome, commencez par l’ouvrir et appuyez sur les 3 points situés en haut à droite de la page. Cliquez ensuite sur « Paramètres » puis dirigez-vous sur le bas de la page notamment « au démarrage ». Appuyez sur « ouvrir » et entrez l’URL « www.google.fr » dans la barre dédiée à cela. Puis, rendez-vous dans la section « apparence » pour cliquer sur « Afficher le bouton d’accueil » et coller de nouveau l’URL dans la barre.

Lire aussi : HISTORIQUE GOOGLE : COMMENT L’EFFACER SUR TOUS LES NAVIGATEURS ?

· SUR INTERNET EXPLORER

Mettre Google en page d’accueil d’Internet Explorer est très simple. Il faut seulement ouvrir la page et cliquer sur « Outils » puis sur « options d’internet ». Et dans l’onglet général, entrez l’URL « Google.ca » dans le champ spécifié et validez en appuyant sur « OK ».

· SUR SAFARI

Tout comme pour Explorer, définir Google comme page d’accueil de Safari est chose facile. Il suffira d’accéder au menu de Safari et d’appuyer sur « Préférences » dont l’onglet se situe en haut à gauche de la page. Puis, tapez dans l’onglet général l’adresse « Google.fr » et cliquer sur « OK ».

BON À SAVOIR QUAND ON N’A PAS GOOGLE EN PAGE D’ACCUEIL

Rassurez-vous, le fait que Google soit à présent la nouvelle page d’accueil de votre navigateur n’impacte en rien à votre recherche. Toutefois, il est possible de voir des virus ou des logiciels malveillants remplacer votre page d’accueil par des publicités. Pour y remédier, songez à installer un antivirus sur votre système avant de définir de nouveau Google comme page d’accueil.

Par ailleurs, pour installer Google en page d’accueil sur un appareil mobile, l’opération est un peu plus complexe. Il faut directement installer la barre de recherche sur la page d’accueil du Smartphone, mais cela n’est toutefois possible que sur les appareils sous Android. Pour ce, vous allez devoir sélectionner le Widget qui convient et faire une demande pour tomber automatiquement sur le Web. En revanche, pour un iPhone, ce changement de page d’accueil n’est faisable que si, et seulement si, la version de l’iOS vous le permet.

FIABILITÉ & SÉCURITÉ

Vous l’aurez compris, garder Google en tant que page d’accueil est un moyen simple d’avoir une sûreté totale pour votre navigateur. Vous évitez de cliquer sur des publicités louches et vous êtes assuré de ne pas tomber sur des sites douteux et peu fiables.

De plus, l’ergonomie du moteur de recherche est pensée pour être intuitive et très compréhensible. L’essayer une fois, c’est l’adopter pour toujours !