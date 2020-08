Dare Me (Netflix) : une saison 2 est-elle prévue ?

Quelques semaines seulement après la diffusion à la télévision américaine de la saison 1 de Dare Me, sur la chaîne USA Network, Netflix a proposé sur sa plateforme les premiers épisodes. La série sous forme de thriller, qui s’attache à suivre la vie d’une équipe de pom-pom girls, a immédiatement rencontré son public. Alors, une deuxième saison sera-t-elle bientôt disponible ou non ?

La série Dare Me, diffusée sur Netflix, suit le quotidien d’une équipe de pom-pom girls dans un lycée américain. Cette production, tournée sous forme de thriller, a vu sa saison 1 diffusée sur la plateforme Netflix quelques semaines seulement après sa diffusion sur la chaîne USA Network. Adaptée du roman du même nom, signé Megan Abbott, cette production qui se compose de 10 épisodes s’achève sur un fantastique cliffhanger. Alors, une suite est-elle en préparation ou bien Dare Me 2 ne verra-t-elle jamais le jour ?

Aucune annonce officielle n’ayant été faite par Netflix pour l’instant, il faudra donc attendre de voir si la série Dare Me rencontre bien son public à l’échelle mondiale. En effet, sachant que l’épisode final a été diffusé à la télévision américaine le 8 mars 2020 et que la saison 1 vient tout juste d’être diffusée sur Netflix, les producteurs attendent désormais de voir si le succès rencontré est tel qu’espéré.

Il est également important de noter que le livre dont s’inspire la saison 1 de Dare Me ne possède pas de suite. Toutefois, cette première saison s’achève de façon différente que celle décrite dans le roman paru en 2012. Cela pourrait donc laisser supposer que les scénaristes de la série souhaitent donc prendre un autre chemin que celui tracé par le livre. La série Dare Me aura donc peut-être bien droit à une suite ! Si tel est le cas, Barbanews vous tiendra bien sûr au courant.

Dare Me saison 1 : le twist final expliqué par les scénaristes

Attention SPOILER. La fin de la saison 1 de Dare Me soulève ainsi bien plus d’interrogations qu’elle n’apporte de réponses, ce qui pourrait en effet bien laisser présager une seconde saison. Si vous êtes allé au bout de la saison 1, vous avez donc découvert le vrai visage de Colette, en réalité totalement manipulatrice et prête à tout pour parvenir à ses fins. Cette dernière est même pire que Beth, ce que l’on découvre dans le dernier épisode avec la mort de Will. Colette, paniquée dans l’appartement de son amant, le sergent qui se serait donné la mort, appelle à l’aide Addy : un plan en réalité monté de toute pièce.

Grâce à Beth, Addy finit par comprendre que la coach est en réalité sûrement derrière le meurtre de Will, dont elle s’est servie depuis le début. Mais une découverte en amenant une autre, l’on comprend que le mari de Colette serait également peut-être complice ! Pour nous aider à y voir plus clair, les créatrices de la série se sont récemment exprimées à ce sujet, lors d’une interview avec Indiewire :« La fin de la saison a toujours été qu’Addy réalise qu’elle s’est trompée sur la Coach. (…) Elle s’est tellement éprise de la coach, qui représente tout ce qu’elle désire dans ce monde. Et le plus drôle est que Beth avait raison. La personne qui semblait la plus mauvaise depuis le début a vu juste. Elle a eu raison de dire à Addy de ne pas faire confiance à la coach. C’était intéressant de poser des bases pour la saison 2. » Il se pourrait donc bien qu’une saison 2 soit prévue, bien que Netflix n’ait encore rien confirmé !