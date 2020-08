Reine du sud saison 4 : la Queen of The South se fait désirer sur Netflix

La saison 4 a été dévoilée en 2019 et la Reine du Sud alias The Queen of The South propose 13 épisodes. Bien sûr, vous pouvez la découvrir sur une plateforme de streaming illégale, mais cela n’est pas recommandé au vu des désagréments.

En effet, vous pouvez être rappelé à l’ordre et une forte amende est prévue pour ce piratage. La diffusion sur Netflix pourrait donc être très pratique, mais la reine a décidé de se faire désirer, vous devrez alors prendre votre mal en patience pour découvrir les nouveaux épisodes.

Netflix ne change pas son catalogue

Malgré l’épisode du coronavirus, Netflix a estimé que le planning prévu ne sera pas chamboulé, vous aurez donc les séries dans le même ordre. En effet, celles envisagées sont réellement terminées, ce qui n’est pas forcément le cas de celles proposées sur le petit écran. Par exemple, la dernière saison de The Walking Dead a été mise en suspens sur AMC puisque le Season Final n’est pas terminé, c’est aussi le cas pour Riverdale. En ce qui concerne la Reine du Sud, la saison 4 n’est pas encore prévue sur Netflix, mais nous pouvons réaliser quelques suppositions.

Les 13 épisodes sont déjà disponibles sur Internet, vous n’aurez aucune difficulté pour les trouver .

. C’est en 2019 qu’ils ont été présentés, vous pouvez même récupérer les synopsis ainsi que les titres des différents épisodes.

Les trois précédentes saisons ont été intégrées au catalogue de Netflix au cours du mois de Mai, ce fut le 9 en 2017 pour la saison 1 et le 22 en 2018 pour la saison 2.

La saison 3 a été diffusée sur la plateforme de streaming le 7 Mai en 2019.

Il y a donc de grandes chances pour que la saison 4 de The Queen of The South soit proposée en Mai, voire en Juin.

Dans tous les cas, avant l’été, vous pourrez sans doute visionner les 13 nouveaux épisodes de la série qui vous propose de découvrir Nick Sagar, Peter Gadiot, Veronica Falcon et Alice Braga.

La diffusion de la saison 4 est terminée depuis Août 2019

Le Season Final a été diffusé le jeudi 29 Août 2019 et le titre est Vienen Por Ti. Le réalisateur est Ben Gray, mais ils sont généralement différents pour l’ensemble des épisodes de la saison 4 de The Queen of The South. Le premier épisode baptisé Bienvenidos a Nuevo Orleans a été présenté le 6 Juin 2019 avec au casting Valene Kane. Vous disposez donc de tous les éléments pour réussir à découvrir cette série très réjouissante. Vous pouvez désormais regarder la première saison si cette série est totalement méconnue pour vous. Vous êtes alors plongé du côté de Mexico et vous suivez les péripéties d’une jeune femme qui souhaite se réfugier aux États-Unis. En effet, son petit ami a perdu la vie et il s’agit d’un meurtre, elle veut donc se mettre à l’abri, mais elle a la volonté de trouver rapidement le coupable. Sur la plateforme YouTube, vous aurez également des teasers pour les différentes saisons. Cela permet aussi d’avoir un ordre d’idée concernant l’ambiance de la série qui est fixée sur un règlement de comptes.