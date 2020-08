Les séries Netflix de comédies romantiques à regarder si vous aimez l’amour !

Peut-être parce que l’on peut presque toujours supposer que tout se passera bien pour les protagonistes à la fin du film !

Même les intrigues prévisibles, parfois basées sur des ficelles pourtant visibles, sont délicieuses ! Alors, si vous cherchez à visionner en continu des films capables de vous faire oublier le paysage infernal qu’offre actuellement l’actualité, visionnez donc l’une de ces bonnes comédies romantiques qu’offre Netflix…

The Incredible Jessica James (2017)

La dramaturge en herbe Jessica vient de se faire larguer, comme elle l’explique au milieu de son rendez-vous avec Boone, un divorcé récent. Les deux protagonistes s’aident alors dans leur quête pour parvenir à vivre dans un monde « post-relationnel ».

The Princess Switch (2018)

Imaginez le scénario suivant : vous êtes une boulangère de Chicago, nous sommes une semaine avant Noël, vous êtes dans le pays étranger de Belgravia, et vous découvrez que vous ressemblez exactement à la duchesse locale. Vous pourriez être des jumelles ! Alors, vous décidez d’échanger vos places et de voir comment vit l’autre moitié, et vous finissez par tomber amoureux des hommes de votre fausse vie. Oups !

To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

Lorsque les lettres d’amour secrètes que Lara Jean Covey, lycéenne, a écrites à tous ses anciens amants leur sont mystérieusement envoyées par la poste, elle doit faire face aux conséquences un peu embarrassantes et un peu gênantes de ses missives.

To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020)

Suite du premier film (To All the Boys I’ve Loved Before), nous apprenons enfin dans ce film ce qui est arrivé au garçon à qui Lara Jean a écrit la quatrième lettre d’amour…

Let It Snow (2019)

Il s’agit d’une comédie romantique de Noël pour adolescents. Lorsqu’une tempête de neige frappe une petite ville la veille de Noël, elle réunit un groupe d’adolescents, changeant leurs amitiés et leur vie amoureuse.

Alex Strangelove (2018)

Alex Truelove, lycéen, est prêt à perdre sa carte V au profit de sa petite amie actuelle, mais un garçon ouvertement gay entre alors en scène et Alex commence à s’interroger sur sa sexualité.

She’s Out of My League (2010)

Lorsque Molly, qui est super canon, commence à sortir avec Kirk, qui n’est pas vraiment beau, leurs deux amis pensent que la relation est vouée à l’échec, car, comme le fait si bien remarquer l’ami de Kirk, un 5 ne peut pas sortir avec un 10. Ou alors, le peuvent-ils ?

Set It Up (2018)

Deux (beaux) assistants décident de caser ensemble leurs terribles patrons respectifs pour les mettre de meilleure humeur et ainsi leur faciliter la vie. Mais, qui finira par tomber amoureux ? C’est difficile à dire !

A Christmas Prince (2017)

C’est exactement le genre de choses que nous souhaitons tous secrètement qu’il nous arrive. La journaliste Amber Moore est envoyée au pays d’Aldovia pour s’infiltrer et recueillir des ragots juteux sur le prince de la nation, terriblement attirant.

Mais, le miracle de l’amour opère et les deux protagonistes commencent alors à tomber amoureux.

The Perfect Date (2019)

Lorsque vous êtes aussi mignon que Noah Centineo, le moyen le plus évident d’économiser de l’argent pour l’université est de proposer vos services comme escort boy, en échange d’argent liquide. Le plan semble génial… jusqu’à ce qu’il tombe amoureux d’un des rendez-vous !