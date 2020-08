Lego : une pièce coincée depuis 2 ans dans le nez d’un enfant, voici la photo !

C’est en 2018 que la pièce de Lego aurait été inhalée par cet enfant qui avait seulement 5 ans au moment des faits. Aujourd’hui, il a près de 7 ans et il peut enfin respirer normalement. Il est important de noter que de nombreux drames se produisent tous les ans à cause de petites pièces qui sont ingérées par les plus jeunes. Il faut bien regarder l’âge recommandé sur les boîtes pour éviter ces problématiques.

Comment l’enfant a-t-il pu vivre deux ans avec ce Lego dans le nez ?

L’information a été relayée par les journaux internationaux et même Cnews en France. Vous pouvez aussi trouver une photo sur Twitter, elle a été relayée par le Guardian Australian et vous constaterez que la pièce est assez imposante. Elle se trouvait pourtant dans le nez de cet enfant. À l’époque, les parents constatent que la situation n’est pas normale, car l’enfant ne semble pas au meilleur de sa forme.

Ils se rendent alors chez le médecin, mais le diagnostic est sans appel. L’enfant avait inhalé une pièce de Lego .

. Il s’agissait du bras de l’un des personnages, mais le professionnel de la santé ne pouvait pas intervenir.

Il était difficile de la déplacer, il est alors surveillé sans pour autant que la pièce soit enlevée de son nez.

Apparemment, ses parents oublient qu’une pièce de Lego se retrouve dans son nez et l’enfant vit normalement pendant près de deux ans.

La pièce n’a pas été enlevée lors d’un acte chirurgical, elle est partie naturellement comme elle était entrée. En effet, le petit garçon âgé de 7 ans s’est penché pour sentir l’odeur dégagée par des gâteaux, mais à nouveau, la situation n’était pas normale. Il ressentait une gêne considérable et ses parents décident de l’aider à se moucher. C’est donc à la grande surprise que la pièce de Lego a été éjectée, le libérant. Certes, l’enfant a précisé que la pièce était dégoûtante, mais il a trouvé cela incroyable comme de nombreux internautes d’ailleurs.

Attention à ces petites pièces de Lego

Sur les boîtes, vous avez sans doute constaté qu’il y a un âge recommandé et cela ne concerne pas seulement les Lego. En effet, tous les jeux que ce soit pour les bébés, les enfants un peu plus grands ou les adolescents, il y a à chaque fois un âge minimum qu’il ne faut pas négliger. Cela vous permet de savoir rapidement si le produit est conçu pour votre enfant. Par exemple, il est largement déconseillé de proposer à un bébé un jeu fabriqué pour les plus de 3 ans, car il y aura des pièces dangereuses qu’il sera en mesure d’ingérer.

Que ce soit avec les Lego ou d’autres jeux, la vigilance est de mise, car les enfants sont réputés pour porter à la bouche tout ce qu’ils peuvent trouver sur leur chemin. Il faut des jouets robustes, adaptés à leur âge et il est impératif de surveiller les enfants pendant ces phases de jeu. L’histoire se termine plutôt bien pour cet enfant de 7 ans, car il ne semble pas souffrir de séquelles. La situation aurait toutefois pu être différente, il aurait clairement pu s’étouffer à cause du bras de ce personnage. Le médecin a précisé qu’il était impossible de l’enlever, car il était beaucoup trop enfoncé dans le nez.