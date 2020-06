Agressé à Harlem : la vidéo choc d’un homme marchant avec un couteau dans la tête !

Son t-shirt est taché de sang, l’homme se déplace à proximité d’un camion de pompier et pourtant, il a un couteau planté au sommet de son crâne. Il est clairement difficile de penser qu’il peut marcher alors que la lame semble enfoncée dans sa tête. La vidéo ne doit pas être regardée par les personnes les plus sensibles, car les images peuvent forcément heurter.

This happen on 125 Zombie Land…Real Life Walkers out here pic.twitter.com/XRp7SiaSZg — W I L L I A M 🤓 (@Iam_WiLL_) June 23, 2020

La vidéo de cet homme avec un couteau

L’agression selon le DailyMail a été référencée à Harlem. Selon les informations partagées par le site d’informations, l’homme âgé de 36 ans se trouvait dans la rue aux côtés de sa compagne qu’il aurait voulu protéger. Il a été touché à deux reprises avec un couteau qui semble être utilisé par les chefs dans les cuisines. La lame est assez grande, il a été blessé au niveau du torse et le couteau s’est retrouvé planté dans sa tête comme le montrent les images assez choquantes.

🇺🇸 États-Unis : ⚠️🔞⚠️ Un homme a reçu un coup de couteau de cuisine en haut de la tête hier dans le quartier de Harlem à New York lors d'une bagarre. Il a eu des blessures mineures, sans gravité (@nypost) pic.twitter.com/BT1Mxm845f — Alexandre L_B (@alex_le_bars) June 24, 2020

Sa compagne a également été blessée lors de cette agression à Harlem, elle aurait été atteinte au niveau de la joue .

. L’information a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, dont Twitter, puisque les images ont fait le tour du monde.

L’homme porte donc un débardeur et il est largement taché par du sang.

Bien sûr, il a été pris en charge par les pompiers sur place puisque sa blessure semble tout de même conséquente au vu du sang.

Le couteau n’aurait pas atteint son cerveau

L’homme de 36 ans selon les médias locaux a été transporté à l’hôpital au même titre que sa compagne et apparemment, l’agresseur n’a pas été identifié et encore moins retrouvé. Au vu des dernières informations qui circulent sur le Web, l’homme blessé par la lame du couteau ne serait pas entre la vie et la mort. En effet, la lame n’a pas atteint son cerveau, elle serait « juste » si on peut le dire ainsi planté au niveau de son crâne. Cela explique qu’il puisse finalement se déplacer avec le couteau planté dans sa tête sans forcément avoir « mal ». Le journal propose une autre image dans laquelle vous pouvez le voir avec un bandage autour de la tête et il semble avoir des câbles dans le nez.

GRAPHIC FOOTAGE: Man escapes serious injury after being stabbed in the top of his head in Harlem, NYPD says

@Iam_WiLL_ pic.twitter.com/U9vWomht6y — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2020

Il faudra donc attendre pour connaître les raisons précises de cette agression survenue à Harlem et si l’auteur a été arrêté ou du moins inquiété. C’est grâce à une personne présente sur les lieux que les images ont pu être partagées. En effet, il s’agit d’une vidéo amateur, le piéton était donc présent au bon moment lorsque les faits se sont produits.Il n’en fallait pas plus pour que la vidéo soit relayée dans le monde entier et certains se demandent si cela est vrai. Au vu du sang sur son t-shirt et les clichés pris à l’hôpital, la situation a dû avoir lieu sans toutefois que des données précises soient partagées à ce sujet. Le Daily Mail mentionne une dispute verbale avec un agresseur qui n’a pas été identifié. La situation a, semble-t-il, dégénéré sans forcément que l’on sache les raisons.

Il est possible d’avoir un couteau dans la tête si la lame se retrouve uniquement au niveau du crâne et qu’elle n’atteint pas le cerveau. Dans ce cas de figure, il est généralement impossible d’avoir des séquelles, mais cela dépend des situations bien sûr. Le couteau a l’air de bien tenir puisque l’homme se déplace assez facilement alors qu’il a le bras enroulé dans un tissu blanc, cela montre qu’il a été blessé auparavant sans doute avec le même couteau.