Xavier Dupont de Ligonnès : les déclarations intéressantes de Christophe Hondelatte

L’affaire de Xavier Dupont de Ligonnès passionne les Français et même les étrangers grâce à Netflix. La plateforme de streaming a proposé un reportage sur des enquêtes non résolues avec notamment la mise à disposition d’un site. Les personnes susceptibles d’avoir des réponses peuvent contacter les autorités. Il est important de préciser que la piste de Xavier Dupont de Ligonnès est perdue sur un parking et depuis, il est introuvable. Est-il mort ? Vivant ? A-t-il subi des interventions chirurgicales ? C’est le flou le plus total pour cet homme.

« On a reçu de nombreuses demandes pour acheter les droits de notre enquête [sur Xavier Dupont de Ligonnès] pour une adaptation en série, en film pour le cinéma, en livre, et même en bande dessinée », confie déjà @FranckAnnese (Le Parisien) — Jules Le Hénand (@JulesLeHenand) August 16, 2020

Xavier Dupont de Ligonnès au coeur d’une enquête

Les Français ont pu découvrir le magazine Society qui propose une enquête très détaillée concernant Xavier Dupont de Ligonnès. L’environnement dans lequel ce dernier évoluait était apparemment assez spécifique. De ce fait, les sourires pouvaient finalement cacher beaucoup de choses. Il y a toutefois un véritable mystère : pourquoi cet homme aurait-il tué sa famille ? La réponse est impossible à trouver sans cet individu qui s’est volatilisé.

THREAD DE L’AFFAIRE XAVIER DUPONT DE LIGONNES: la tuerie de Nantes ou la maison de l’horreur Toujours en fuite ou mort ? pic.twitter.com/iWlQ0z1izI — ℭ𝔯𝔲𝔢𝔩𝔩𝔞 (@elijunn) August 11, 2020

Vous connaissez sans doute Christophe Hondelatte puisqu’il était aux commandes de l’émission Faites entrer l’accusé .

. Vous pouviez suivre des enquêtes du même genre et avec cette émission, il a pu en apprendre beaucoup sur le déroulement des diverses investigations.

Le magazine Society aurait de nombreux détails en sa possession, cela pourrait même nourrir un futur scénario pour une adaptation à la télévision.

Alors qu’il se trouvait à Europe 1 le 17 août dernier, l’ancien présentateur a estimé que Xavier Dupont de Ligonnès n’était pas normal, car dans le cas contraire, il aurait clairement mis fin à ses jours. Toutefois, nous ne savons pas ce qu’il est devenu, il est peut-être mort ou en vie dans une autre région de la planète. Certains estiment qu’il serait en Amérique latine puisqu’il maîtrisait parfaitement l’espagnol. Le présentateur a également été très surpris, car le magazine propose des détails très précis concernant l’enquête et vous pourrez alors apprendre beaucoup de choses si vous prenez connaissance des écrits. Toutefois, Xavier Dupont de Ligonnès sera-t-il un jour retrouvé ? Alors qu’il a réussi à passer inaperçu pendant tant d’années, il y a de grandes chances pour qu’il ne soit jamais retrouvé.

Je profite que #etoilesfilantes soit en TT pour vous rappeler que Guy Joao ne ressemble toujours pas à Xavier Dupont de Ligonnès pic.twitter.com/HsCYKK3zY4 — Félindra TêtedeTigre (@TFelindra) August 13, 2020

Une vraie passion pour cette enquête

Pour rappel, c’est à la suite d’un signalement d’une proche de la famille que les enquêteurs ont pu intervenir au domicile de Xavier Dupont de Ligonnès qui ne donnait pas de signes de vie. Après plusieurs investigations, les forces de l’ordre ont pu découvrir au-dessous de la terrasse le corps des différents membres de la famille à savoir les enfants, mais également son épouse. Xavier Dupont de Ligonnès aurait ensuite été vu à un distributeur, la photo a notamment fait le tour du web et du monde entier. Toutefois, les enquêteurs perdent sa trace sur un parking alors qu’il semble partir avec une sacoche dans le bras. Depuis, il est impossible de savoir ce qu’il est devenu.

Il y a quelques mois, l’arrestation à l’aéroport de Glasgow a enflammé la presse française, mais le documentaire proposé par Netflix aurait permis d’obtenir une photo. Nous ne savons pas si Xavier Dupont de Ligonnès a été réellement identifié. Comme certains peuvent le préciser sur le web, le physique de cet homme reste commun et beaucoup de personnes peuvent donc lui ressembler. Nous connaîtrons peut-être un jour la vérité sur l’affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, mais pour l’instant, seules les spéculations sont au rendez-vous.