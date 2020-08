Xavier Dupont de Ligonnès : révélations fracassantes sur les jours précédents la mort de sa famille !

Alors que Xavier Dupont de Ligonnès a disparu sans laisser de traces au mois d’avril 2011, après avoir massacré et enterré toute sa famille, ce fait divers continue de passionner les Français. Ces derniers jours, c’est le magazine Society qui relance l’enquête sur le tueur de Nantes, en révélant notamment quelques faits particulièrement sordides sur le père de famille.

Les paroles prémonitoires de Xavier Dupont de Ligonnès

Alors qu’il semble être bien sous tous rapports, Xavier Dupont de Ligonnès paraît avoir trompé son monde comme un véritable manipulateur. Plus de 9 ans après les meurtres de sa femme et de ses enfants, le mystère autour de ce père de famille se dissipe peu à peu.

Si des journalistes américains prétendent que le meurtrier aurait quitté la France pour les États-Unis, et plus particulièrement la ville de Chicago, des reporters français déterrent les plus noirs secrets de l’homme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès apparaît de plus en plus complexe.

Dans l’enquête du magazine Society, publiée le 23 juillet dernier, les témoignages de ses proches se succèdent tout au long de la trentaine de pages qui lui sont consacrées.

Parmi eux, le meilleur ami du père de famille, Emmanuel Teneur, est sans conteste le témoin le mieux placé pour parler du tueur.

Bien qu’il ait toujours affirmé ne pas croire en la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès, jusqu’à témoigner en sa faveur lorsqu’il a été interrogé par les autorités au lendemain du drame, l’homme ne semble plus si sûr de lui aujourd’hui.

Derrière ce doute qui l’habite, des propos prémonitoires prononcés par le Nantais quelques mois avant la tuerie. D’après Emmanuel Teneur, Xavier Dupont de Ligonnès lui aurait confié sans plaisanter « être prêt à embarquer sa famille dans une solution définitive s’il devait avoir des soucis financiers ».

Si la perspective du meurtre de sa femme et de ses enfants apparaissait peu probable pour le meilleur ami du père de famille, ce dernier affirme malgré tout l’avoir mis en garde. Selon lui, il aurait insisté sur le fait « qu’il n’avait pas le droit de prendre la vie de sa femme, ni celle de ses enfants ».

À la suite de cette discussion, les 2 hommes n’auraient plus jamais parlé de ce terrible sujet, même si cette déclaration est lourde de sens au regard de ce qu’il s’est passé.

La mère du meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès convaincue de sa culpabilité

Alors qu’Emmanuel Teneur a mis de nombreuses années avant d’envisager la culpabilité de son ex-meilleur ami, la mère du principal témoin ne l’a jamais entendu de cette oreille.

Interrogée par le magazine Society, tout comme son fils, cette dernière n’a pas mâché ses mots sur ce qu’elle pense de Xavier Dupont de Ligonnès.

À ses yeux, l’homme n’a jamais été un vrai meilleur ami pour son fils, allant même jusqu’à lui rendre le cadavre de son chien, que celui-ci devait garder durant les vacances d’Emmanuel Teneur.

Une vision terrible du père de famille, qui semble rejoindre de nombreuses autres révélations faites par le même magazine, comme des pratiques sexuelles douteuses qu’il imposait à sa femme, avec le supposé amant de celle-ci.

Une chose est sûre, Xavier Dupont de Ligonnès cache très certainement de nombreux secrets inavouables.