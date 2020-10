Voici l’homme le plus recherché en France, une photo diffusée par Europol pour tenter de le retrouver

Où est François Di Pasquali ? C’est sans doute la question que se posent toutes les forces de police puisque sa trace a été perdue. En effet, un appel a été lancé notamment par Europol pour tenter de le retrouver. Il a tout de même été condamné pour des faits graves à savoir agression et viol. Grâce au Tribunal du Net, nous pouvons découvrir cette histoire ainsi que les circonstances de la condamnation de cet homme qui est le plus recherché de France.

Il était connu pour être le gérant d’un restaurant italien, mais en 2009, il est accusé d’avoir violé une femme de 84 ans alors qu’il est à Saint-Étienne. Le contexte est toutefois spécifique puisque la victime ne peut pas donner d’informations précises concernant son agresseur, car elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Cette dernière entraîne une perte de la mémoire, mais les forces de l’ordre ont tout de même pu l’identifier grâce à l’ADN.

"Most wanted" : Europol diffuse le portrait du fugitif français François di Pasquali, l'un des délinquants sexuels les plus recherchés d'Europe, condamné à Saint-Étienne à dix ans de prison pour viol et agression en 2009 et 2012 (franceinfo). pic.twitter.com/X6Oc2g5Kap

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 27, 2020