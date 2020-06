Var : il boit son urine à 70 ans et survit pendant 5 jours grâce à cette astuce

Au cours d’une randonnée par exemple, vous n’êtes pas certain de ne pas vous perdre. Si vous arrivez à retrouver votre chemin, vous pourrez alors continuer votre route, mais si ce n’est pas le cas, le drame commence. Il est difficile d’être seul dans ces conditions puisque vous n’avez pas forcément la nourriture adéquate et l’eau nécessaire. Si vous ne maîtrisez pas les astuces dédiées à la survie, les conséquences peuvent être désastreuses. Cet homme de 70 ans dans le Var aurait pu avoir une fin beaucoup moins heureuse, mais il a réussi à survivre grâce à son urine.

Le fils de ce retraité s’est confié à la presse

Il suffit parfois d’une petite astuce pour que le quotidien ne soit pas aussi cauchemardesque. Il faut avoir la force et le cran, voire le courage de boire son urine, mais lorsque vous êtes en survie, vous n’avez pas toujours le choix. L’affaire a été relayée par France Bleu et elle montre que cet homme de 70 ans a fait preuve d’une force incroyable alors qu’il était perdu. Ce randonneur a réussi à survivre pendant près de 5 jours et 5 nuits dans des conditions peu confortables.

Bien sûr, l’homme est fatigué au vu du périple qu’il a pu accomplir, mais il semble aller bien selon les propos de son fils .

. Il estime qu’il s’agit d’un véritable miracle, car la survie est souvent difficile avec un âge avancé.

Le corps ne réagit pas de la même façon et il faut alors redoubler d’efforts et d’astuces pour réussir à maintenir le cap.

L’homme de 70 ans aurait prisé Dieu pour lui donner de la force alors qu’il se trouvait dans le massif de la Sainte Baume dans le Var. C’est finalement son urine qui lui a permis de ne pas succomber à une fin beaucoup moins réjouissante.

Ce retraité s’était perdu le 18 Juin dernier

Le fils a accordé un entretien au journal au cours duquel, il n’a pas cessé de répéter que son père avait été un miraculé. En effet, comment survivre à 70 ans dans un massif pendant près de 5 jours ? Il a été hospitalisé à Aubagne à cause de la fatigue et de la déshydratation, mais sa santé ne semble pas être en danger. L’homme n’avait pas de la nourriture pour survivre autant de temps dans la nature, le téléphone portable était absent, cela rendait la communication impossible lorsqu’il s’est perdu. Son fils révèle à France Bleu qu’il a pu dormir pendant quatre nuits sur une petite corniche d’un mètre et il a bu son urine pour ne pas mourir de soif.

L’homme de 70 ans avait opté pour une stratégie qui a sans doute été payante, car il a essayé de retrouver son chemin en empruntant à chaque fois un sentier différent. Il se retrouvait à chaque fois au niveau de la corniche alors qu’il tentait de rejoindre l’Hostellerie. Alors qu’il avait vu l’hélicoptère de la gendarmerie, il a tenté de les avertir sans avoir de réponse positive. Au cours de son périple, il a retrouvé une pomme qui lui a offert finalement la dernière dose d’énergie pour retrouver son chemin après un périple de 5 jours et 5 nuits. Si vous décidez de partir en randonnée, n’oubliez pas un moyen de communication et prenez de la nourriture pour une période plus longue.