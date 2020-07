Vacances d’été : peut-on réserver maintenant un logement AirBnB ou un gîte ?

Vacances d’été : les français sont très inquiets et veulent être rassurés sur les mesures prises par AirBnB et les gîtes !

Après que les françaises et les français aient passé de nombreuses semaines chez eux lors du confinement, le temps est venu désormais de partir en vacances pour toutes celles et ceux qui le peuvent ! Car en effet, il faut bien en être conscient, tout le monde ne pourra pas partir en vacances cet été, et les français en sont bien conscients. D’ailleurs, l’inquiétude est montée chez certains d’entre eux quand ils ont commencé à évoquer le fait de pouvoir partir en vacances cet été : doit-on partir à l’étranger en avion ? Faut-il plutôt favoriser le train ou le bateau ? Quelles sont les destinations accessibles ? Autant de questions que les français se posent qui ne les rassurent pas et qui montrent qu’ils ont avant tout besoin de réponses !

Parmi ces questions, les français se posent tout naturellement des questions concernant l’annulation de leurs vacances d’été, en cas de nouvelle crise sanitaire liée ou non au coronavirus. En effet, que pourrait-il se passer si d’ici cet été le gouvernement français décidait d’annuler les vacances d’été et de renvoyer les français à leur domicile ? Nous ne sommes en effet pas à l’abri d’un nouveau confinement qui pourrait arriver dans les semaines ou les mois à venir, et pour cette raison certains français souhaitent à juste titre annuler leur réservation pour les vacances d’été. Mais dans quelles conditions les annulations de vacances se feront-elles ?

Les français pourront-ils se faire rembourser de leurs vacances d’été prises pour les semaines et les mois à venir ? Les mesures sanitaires sont-elles respectées dans les logements loués ? Et bien AirBnB n’a pas tardé à communiquer sur le sujet qui inquiète les français mais également de nombreux touristes dans le monde entier, car en effet ces logements, tout comme les gîtes, sont prisés par beaucoup de monde pendant l’été !

Vacances d’été : peut-on réserver un logement AirBnB ou un gîte sereinement pendant les vacances d’été ?

Bien heureusement, le site AirBnB a précisé les modalités de remboursement pour celles et ceux qui veulent annuler leur réservation pour cet été. Le site a indiqué que pour les réservations qui ont été faites avant le 14 mars et jusqu’au 15 juin peuvent être annulées avant la date. Dans ce cas précis, les voyageurs recevront un remboursement ou bien un avoir de leur réservation.

Mais concernant les réservations faites avant le 14 mars qui se dérouleront après le 14 juin, il ne sera visiblement pas possible d’annuler complètement sa réservation en espérant avoir un remboursement total. Enfin, pour les réservations réalisées après le 14 mars, AirBnB indique que ces cas ne sont pas couverts par sa politique d’annulation, car le site estime que les voyageurs sont au courant de la crise sanitaire depuis cette date et ont réservé un logement en toutes connaissances de cause !

En revanche, on peut être sûr que concernant les mesures sanitaires prises dans les logements, celles-ci sont entièrement dépendantes des personnes qui proposent des logements AirBnB, bien que les propriétaires soient fortement encouragés à prendre toutes les dispositions pour adopter des mesures strictes concernant l’hygiène et la propreté durant cette crise sanitaire du coronavirus sans aucun précédent.

Concernant les gîtes, très fortement prisés par les touristes français également, les choses risquent d’être plus compliqués, et il est très conseillé de contacter directement le gîte réservé pour s’assurer des mesures sanitaires qui sont prises par les propriétaires des lieux dans ces cas là, mais également des cas d’annulations possibles ou non en fonction des dates d’arrivées et de départ. Le tourisme français devrait donc pouvoir repartir à la hausse pendant les prochaines semaines et les prochains mois si le gouvernement d’Edouard Philippe ne fait pas de nouvelles annonces contre-indicatives, mais ces questions révèlent l’inquiétude des français pour cet été !