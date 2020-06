Vacances d’été : peut-on aller dans la mer ou dans les piscines sans aucun risques ?

Comme c’est le cas pour les restaurants ou encore les bars, tous les établissements n’ouvrent pas leurs portes. De ce fait, certaines piscines peuvent vous accueillir et d’autres ont toujours des rideaux baissés. Il faut alors se renseigner auprès de la municipalité ou sur les réseaux sociaux pour obtenir une éventuelle date d’ouverture. Il ne faut pas oublier que le coronavirus ne peut pas survivre au chlore, la baignade est alors possible.

De nouvelles conditions sanitaires pour les piscines françaises

Que ce soit pour les parcs aquatiques ou les piscines, le chlore est largement utilisé pour la désinfection et le coronavirus ne peut clairement pas survivre dans un tel environnement. La baignade est donc tout à fait possible, mais les établissements doivent tout de même envisager de nouvelles conditions sanitaires. C’est Edouard Philippe qui est à l’origine de cette annonce, il a donc évoqué cette ouverture envisageable depuis le 2 Juin.

Pour les départements en vert, les piscines peuvent ouvrir, mais il faudra attendre le 22 Juin pour ceux en orange.

Certains maires n’ont pas encore forcément pris en compte les nouvelles mesures, ils peuvent alors patienter pour obtenir le nouveau protocole.

Lorsque celui-ci sera disponible, d’autres piscines pourront alors ouvrir, c’est finalement un peu du cas par cas .

. C’est pour cette raison qu’il est judicieux de se rapprocher de l’établissement.

En effet, si le chlore est problématique pour le Covid-19, il faut aussi gérer les baigneurs, le nettoyage des douches, des vestiaires ou encore les entrées, le nombre de personnes… En effet, de nombreuses questions demandent des réponses pour que l’accueil soit le plus réjouissant.

La promiscuité est problématique sur les plages

Vous pouvez donc aussi vous baigner à la mer, mais c’est la promiscuité sur les plages qui pourraient poser un véritable problème. Certaines sont d’ailleurs ouvertes, mais vous devez réserver un emplacement et vous avez des zones délimitées. De ce fait, ce n’est pas l’eau le problème, mais bien le nombre de personnes qui se retrouve sur la plage puisque la propagation du virus pourrait être au rendez-vous.

De plus, vous pouvez aussi découvrir de nouveaux interdits sur certaines plages comme des activités statiques. Certes, il est possible de se baigner, mais le bronzage ne serait pas forcément accepté. Comme pour les piscines, c’est aussi du cas par cas, d’où l’intérêt de vous renseigner auprès de la municipalité puisqu’elle est à l’origine des dispositifs.

#Déconfinement Pour un certain nombre d’activités, une distinction va devoir encore être faire dans les trois prochaines semaines entre les zones vertes et les zones oranges : pic.twitter.com/TUT3wZaw1N — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Dans tous les cas, pour la mer et les piscines, vous aurez des mesures communes notamment pour le nombre d’heures. Il serait possible de réserver un créneau pour que tout le monde puisse accéder à l’établissement ou à la plage. De ce fait, pour les piscines, les casiers seraient condamnés une fois sur deux, un bracelet de couleur serait distribué pour le créneau sélectionné et il faudrait réserver sur le Web ou à l’accueil votre séance d’une heure et demie au maximum.