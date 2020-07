Vacances d’été naturistes : ils font la grève du textile mais pas du masque

View this post on Instagram

❇️camping dans mon jardin 😆 Oui je teste 2/3 trucs avant le grand bain dans 12 jours 🤯 ça m'a permis de changer d'avis sur le réchaud et de me rendre compte que c'est petit et grand à la fois. Et surtout voir que je peux la monter en solo 😍 . Faut vraiment que je lâche prise sur mes habitudes et ça va le faire 😝 enfin j'espère 😂 . Là elle a passe la nuit dans mon jardin mais ce soir je passe l'épreuve de démonter et faire rentrer dans le sac 🤯 . Sinon vraiment dégoûtée pour les chaussures (voir en story de ce matin) Je fais gaffe à l'argent et ça me soule de 1/perdre de l'argent et de 2/devoir me faire chier à trouver une nouvelle paire alors qu'il reste plus grand chose en pas cher 😭 . Allez bon mercredi (boulot pour moi) !!! #mamansolo #divorce #enfants #viemaviedemaman #positivelife #acceptationdesoi #lifestyle #sansenfants #modecelibataire