Vacances d’été : les conditions à respecter sont connues pour les colonies

La colonie de vacances pour l’été est toujours très sympathique, elle permet aux enfants de profiter d’instants ludiques et de décompresser avec quelques connaissances. L’année 2020 sera toutefois différente, d’où l’intérêt de respecter le plus possible toutes les conditions évoquées. Une date officielle a aussi été partagée, car le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse précise que les colonies pourront ouvrir leurs portes dès le 22 Juin.

Toutes les colonies de vacances ne seront pas autorisées

Alors que les frontières ne sont pas encore ouvertes, il n’est pas surprenant que cette annonce soit faite par le gouvernement. En effet, pour ces vacances d’été, les colonies en France seront organisées et validées, celles disponibles à l’étranger sont forcément mises de côté et cela jusqu’à nouvel ordre selon le ministère. De ce fait, nous n’avons pas une date pour les départs à l’étranger, mais vous pourrez inscrire votre enfant dans une colonie qui sera organisée sur le sol français.

Pour l’organisation des colonies de vacances, il n’ y a pas une limitation pour le nombre d’enfants, mais la distanciation sociale doit être respectée .

. Les gestes barrières seront aussi au rendez-vous pour le personnel, mais également les enfants.

Pour les activités, seuls des groupes de 15 seront constitués et les interactions seront forcément beaucoup plus faibles.

Une désinfection régulière des colonies de vacances

Les colonies de vacances pour l’été 2020 ne seront donc pas les mêmes que celles de l’année dernière. Certes, les enfants peuvent partir, se ressourcer, mais il faudra impérativement respecter toutes les conditions. Ces dernières pourraient alors être difficiles à mettre en place tout au long du séjour et le personnel pourrait être rapidement éreinté. En effet, il sera nécessaire de vérifier tout le temps que la distanciation est respectée, cela demande une vigilance très forte et à chaque moment. Par contre, une mesure a été validée si toutefois la distanciation sociale n’est pas possible à savoir le masque. Le port sera alors indispensable pendant les activités par exemple si la distance d’un mètre est difficile à respecter.

Pour les colonies de vacances, un nettoyage sera aussi le bienvenu pour garantir le meilleur environnement aux enfants. Que ce soit les locaux ou encore les objets, la désinfection sera de mise tout au long du séjour et régulièrement au cours de la journée. Vous savez désormais que votre enfant pourra être accepté au cours de cette colonie de vacances. Les organismes devraient commencer à communiquer concernant l’accueil dans les prochaines semaines. Il faut alors se renseigner pour connaître les modalités d’inscription qui pourraient être un peu plus strictes, mais les colonies disposent désormais du cadre imposé par le gouvernement.

N’oublions pas que les colonies sont souvent bénéfiques pour les enfants, car ils peuvent développer de nombreuses connaissances, des compétences et surtout de l’autonomie.