Autoroute gratuite cet été ? Une mesure qui pourrait relancer le tourisme

Avec le confinement, les ménages français ont été lourdement impactés notamment à cause des finances. Certains ont peut-être perdu leur emploi, d’autres ont été mis au chômage partiel. Les pertes sont alors importantes et les économies sont toujours réjouissantes lorsque les conditions sont difficiles. Il ne faut pas se réjouir trop vite, car Carole Delga a seulement interrogé le gouvernement concernant l’autoroute gratuite cet été. Cette mesure n’a pas été validée et difficile de savoir si elle est à l’étude, mais l’État ne semble pas vouloir l’appliquer.

Rendre l’autoroute gratuite cet été, est-ce judicieux ?

Du point de vue des Français, l’autoroute gratuite cet été permet de débourser un budget plus conséquent pour les vacances. Vous réduisez ainsi les dépenses même si vous devez toujours payer bien sûr le carburant. Toutefois, il est possible d’économiser près de 100 euros pour un séjour et cette somme pour certains foyers est considérable.

Pour les Français, ce serait judicieux de rendre les autoroutes gratuites cet été, car le pouvoir d’achat serait nettement amélioré .

. Pour les concessionnaires d’autoroutes, les pertes seraient considérables, car les touristes sont nombreux entre Juillet et Septembre.

Même une réduction du coût pourrait entraîner des pertes très importantes, il faudrait alors une mesure pour compenser ce manque.

Certes, les Français veulent que le gouvernement donne son accord, mais difficile également pour les concessionnaires de dire « oui ».

C’est pour cette raison qu’il semble peu probable que le gouvernement décide de rendre les autoroutes gratuites cet été, mais la demande de Carole Delga a été clairement bien accueillie sur les réseaux sociaux et la réponse du gouvernement n’a pas forcément été appréciée.

Relancer le tourisme, favoriser l’économie française

En rendant les autoroutes gratuites cet été, il serait possible de relancer à la fois l’économie française, mais également le tourisme. En effet, les Français qui n’ont pas forcément les moyens d’emprunter les péages pourraient se déplacer plus facilement sans avoir un surcoût à prévoir à chaque fois. De plus, les touristes pourraient voyager plus souvent même sur de petits trajets, car certains décident de partir le week-end et plus souvent au lieu de réserver plusieurs semaines entre Juillet et Août. Dans ce cas de figure, le tourisme peut être optimisé au même titre que l’économie française.

#covid #coronavirus #giletsjaunes Pour relancer le tourisme et l'automobile, il faut rendre l'autoroute gratuite en juillet et août. — Complot Fasciste 2 (@ComplotFasciste) June 6, 2020

Par contre, l’économie réalisée sur les autoroutes françaises ne sera pas forcément utilisée pour le tourisme. En effet, un Français qui décide de se rendre dans le sud de la France alors qu’il part de Paris peut économiser 100 euros sur l’ensemble de son séjour, mais il pourrait finalement conserver ce petit pécule pour d’autres domaines. Dans ce cas de figure, le tourisme n’est pas favorisé, mais l’économie peut être relancée, car les Français réserveraient ainsi ces économies pour divers achats. Il faudra donc attendre pour savoir si cette mesure pourrait éventuellement voir le jour, mais au vu de la réponse offerte à Carole Delga, cela ne serait pas envisageable.