Vacances d’été : Cyril Hanouna souhaite créer un parc d’attraction !

Après les annonces d’Edouard Philippe lors de son allocution du 28 mai, les français sont désormais plus rassurés sur leurs vacances d’été. Ils savent désormais qu’ils peuvent partir en France à plus de 100km de chez eux sans aucun souci et même voyager en Europe s’ils le désirent. Concernant les pays hors UE, cela est tout de même plus complexe pour le moment et nous attendons d’avoir plus d’informations.

À compter du 2 juin, il est mis fin à l’interdiction de déplacement de plus de 100km de chez soi. Cela ne doit pas pour autant amener à relâcher l’attention : moins on circule, moins le virus se propage. #déconfinement — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Vacances d’été : les français peuvent réserver leurs séjours

En France, les voyageurs pourront ainsi profiter des plages, des parcs, des montagnes, des jardins, des monuments historiques mais aussi des restaurants, bars, piscines et parcs d’attraction à partir du 2 juin en zone verte. En zone orange, il faudra attendre le 22 juin pour la plupart des activités et seules les terrasses seront rouvertes pour les restaurants et bars.

Pendant leurs vacances d’été, beaucoup de familles aiment passer du temps dans les parcs d’attraction. Le puy du fou par exemple fait partie des parcs de loisirs les plus réputés de France. Il peut accueillir tout le monde, quel que soit l’âge des visiteurs ! Il ne s’agit pas d’attractions à proprement parler mais bien de spectacles à voir et à revoir.

Vacances d’été en parc d’attraction : le Puy du Fou rouvre ses portes le 11 juin

Selon certaines sources, il y aurait eu une discussion musclée entre Edouard Philippe et Philippe De Villiers. Le Premier Ministre ne souhaiterait pas rouvrir tout de suite le parc de loisir… Mais rien n’est avéré et le site du Puy du Fou annonce une réouverture pour le 11 juin, le temps que toute l’équipe bénévole s’organise.

« Le Président de la République a décidé la réouverture des sites touristiques et parcs à thème en zone verte pour le 2 juin prochain. Compte tenu du délai de préparation logistique impérative qui précède l’ouverture du site, le Puy du Fou accueillera ses visiteurs le jeudi 11 juin 2020, et jusqu’au 1er novembre 2020. Toutes les mesures sanitaires mises en oeuvre par le Puy du Fou pour garantir la sécurité des visiteurs seront définitivement validées d’ici l’ouverture au public, en plein accord avec les services de l’Etat. » est-il ainsi inscrit sur le site web du parc.

Philippe De Villiers et Edouard Philippe auraient-ils été victimes d’une fake news ? Un tweet avait pourtant été posté sur le compte de Philippe De Villiers le 14 mai… En tous cas, avec les récentes annonces du Premier Ministre, le Puy du Fou peut rouvrir sans problème !

Les restaurants et les parcs zoologiques ouvriront le 2 juin. J'ai eu Edouard Philippe au téléphone : il refuse la réouverture du @PuyduFou, contrairement à la parole du président. Ils veulent nous briser. Mobilisation générale ! — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) May 14, 2020

Cyril Hanouna : il veut créer un parc d’attraction sur le thème de la télévision !

En tous cas, les célébrités sont également friandes des parcs à thèmes comme le prouve Cyril Hanouna. Cependant, l’animateur de TPMP, de C que du kif et de A prendre ou à laisser souhaite être plus qu’un simple visiteur..

En ce lundi de pentecôte, Cyril Hanouna et toute l’équipe de C que du kif était réunie sur le plateau de C8. Ils discutaient de Koh-Lanta, l’émission de TF1 présentée par Denis Brogniart, et de la course d’orientation. Suite à ça, le chroniqueur Jean-Michel Maire a proposé à Cyril Hanouna une idée sympathique : créer un parc d’attraction autour de l’univers de Koh-Lanta.

Cependant, Cyril Hanouna y avait déjà pensé mais avait vu plu large que son chroniqueur ! En effet, il souhaiterait créer un parc entier dédié à l’univers de la télévision, sa passion véritable. C’est d’ailleurs pour ça qu’il avait lancé TPMP…

Très grosse info (Début de la vidéo) qui n'aurait pas sont pareil si cela devait se faire vu que les parc d'attraction sont une denrée rare ici en #PACA @villecannes @CACPLOfficiel@lisnard @Cyrilhanouna pic.twitter.com/rPvhWcZs8F — Le Marius de Cannes (@MariusdeCannes) June 1, 2020

« Je vais vous raconter quelque chose et ça m’énerve de vous le dire. Je suis allé voir le maire de la ville de Cannes, l’année dernière, qui est très sympathique, et je lui ai dit : pourquoi est-ce qu’on ne créerait pas un énorme parc d’attractions destiné à la télévision ? On viendrait, on ferait un immense N’oubliez pas les paroles, un immense parcours de Koh Lanta, les épreuves de Fort Boyard… » a-t-il ainsi expliqué sur le plateau de C que du kif.

L’idée de parc d’attraction de Cyril Hanouna : un fort investissement financier demandé

Toute son équipe a vivement approuvé l’idée, tout comme le maire de Cannes qui paraissait intéressé selon Cyril Hanouna ! Il va même plus loin en expliquant qu’il aurait bien fait venir les vrais animateurs, les candidats et même les stars de télé-réalité dans son parc à thème pour le rendre encore plus vivant.

Mais le problème est l’investissement financier nécessaire pour faire naître ce projet…

« C’est un investissement colossal si on veut bien le faire. Mais je suis sûr que les téléspectateurs aimeraient beaucoup » a déclaré Cyril Hanouna, sûr de lui. Il a ensuite expliqué qu’il souhaiterait que ce parc soit accessible pour toutes les familles, même celles qui n’ont pas beaucoup d’argent. Les billets d’entrée ne seraient donc pas très onéreux.

Bien que cela paraisse fou, c’est une vraie idée que l’animateur a eu et il n’est pas près de la laisser tomber. Peut-être qu’un jour, un vrai parc d’attraction autour de la télévision va ouvrir ses portes et ravir ses visiteurs durant leurs vacances et week-ends !