Vacances d’été : le rouge revient en force sur les routes !

Bison Futé voit rouge pour ce dernier week-end des vacances d’été et les hostilités commenceront dès le vendredi. Auparavant, les Français avaient tendance à partir le vendredi pour éviter les bouchons du samedi, mais vous n’êtes plus les seuls à adopter le même comportement. De ce fait, les deux jours sont souvent chargés, seul le dimanche semble être beaucoup plus agréable pour les routes. Des parents voudront toutefois rentrer quelques jours avant la rentrée des classes pour préparer celle-ci.

Orange pour vendredi, rouge pour samedi

Les précédentes semaines, les bouchons ont été très nombreux avec près de 600 km de ralentissements, les vacanciers ont été nombreux à rentrer la semaine dernière. Ils le seront également pour ce dernier week-end du mois d’août. Il suffit de regarder les prévisions de Bison Futé pour comprendre que la situation sera forcément très difficile.

La carte sera verte pour les départs et orange pour l’Île-de-France, certains préfèrent partir au moment de la rentrée des classes .

. Pour les retours, la carte sera orange, mais l’Île-de-France passe au rouge, les conditions de circulation seront très difficiles.

Pour le samedi, la situation devient beaucoup plus problématique avec, toutefois, une circulation habituelle pour les départs sur l’ensemble de la France.

La carte de Bison Futé est entièrement rouge pour toutes les régions françaises concernant les retours.

Vous serez nombreux le 29 août à tenter de retrouver votre domicile, soyez vigilant, n’hésitez pas à multiplier les pauses et surtout portez un masque sur les aires d’autoroute. Cela vous évitera de prendre le coronavirus éventuellement après les vacances d’été alors que la rentrée des classes se rapproche grandement. Contrairement aux idées reçues, la journée de dimanche ne sera pas forcément meilleure avec notamment une carte orange pour les retours sur l’intégralité de la France. Elle sera verte pour les départs dans toutes les régions du nord au sud et de l’est à l’ouest. Bien sûr, si vous avez la possibilité de repousser votre retour, il est préférable de rentrer le 31 août puisque le lundi sera totalement vert dans les deux sens.

Quelques précautions pour les retours

Généralement, le stress revient en force alors que la rentrée des classes approche. Même si vous n’avez pas d’enfant, vous vous apprêtez à rejoindre votre entreprise pour commencer une nouvelle année après des congés bien mérités et un confinement problématique. L’angoisse peut alors vous précipiter dans des situations complexes. Vous devez prendre le temps de réfléchir à toutes les éventualités, choisissez un itinéraire avec l’autoroute si vous prévoyez de vous arrêter assez souvent, vous aurez alors tout le nécessaire à votre disposition. Si vous envisagez de visiter un peu la région, optez pour les nationales.

Pensez à ranger des masques dans votre voiture pour qu’ils soient faciles d’accès. N’oubliez pas un flacon de gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains au cours du voyage. Regardez avec précision les différents emplacements pour savoir si des zones intéressantes sont à découvrir. Le temps sera long sur la route, il peut être judicieux de l’utiliser à bon escient en visitant les environs. Vous avez le temps de retrouver votre domicile et le temps ne sera pas forcément catastrophique dans certains départements. Sur la route, et même le retour des vacances d’été, des moments sympathiques en famille pourraient être au rendez-vous.