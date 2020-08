Vacances d’été : des milliers de nouveaux cas de coronavirus détectés, attention à la résurgence du virus !

En 24 heures, ce sont tout de même près de 3000 nouvelles contaminations qui ont été enregistrées sur le sol français. De ce fait, les citoyens doivent être très vigilants que ce soit pour les vacances d’été ou la reprise du travail. En effet, plusieurs clusters ont été identifiés, cela pourrait donc être dangereux si vous n’êtes pas vigilant. Nous vous rappelons que vous devez impérativement porter un masque notamment dans des zones très spécifiques comme à Paris ou Mulhouse.

#Coronavirus : "Il faut étendre le port du masque à tous les milieux clos" – https://t.co/KMOssZ2wS8 — Journal L'Alsace (@lalsace) August 17, 2020

La fin des vacances d’été entachées par le coronavirus

Lorsque les Français ont pu découvrir la fin du confinement, ils ont eu une bonne dose de stress notamment pour savoir s’il fallait oui ou non craindre un retour en force du coronavirus. La réalité est différente, car le virus fait désormais partie de notre quotidien et il est même difficile d’envisager la suite sans cette maladie.

Depuis le début des vacances d’été notamment en France, des précautions supplémentaires ont été prises .

. En effet, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements clos, mais c’est aussi le cas dans certaines villes comme à Mulhouse dans le Grand Est.

Le but premier consiste à réduire la propagation du virus pour que les vacances d’été ne soient pas à l’origine d’une seconde vague.

Il faut homologuer au + vite un dépistage par test salivaire même s’il est moins précis et moins sensible. Ces inconvénients ne sont-ils pas dépassés par les avantages de pouvoir les répéter, les réaliser près des gens, en 20min? La FDA vient de le faire ! https://t.co/GfX2DizviV — francis berenbaum (@Larhumato) August 17, 2020

Il y a quelques semaines, les autorités mentionnaient un retour en force dans certaines villes comme à Marseille ou encore à Paris. La Bretagne n’aurait pas non plus été épargnée par une hausse des cas. Pour l’instant, les derniers chiffres ne sont pas très rassurants, car il faut prévoir plus de 3000 contaminations en 24 heures.

🔴 FLASH – Encore plus de 3000 nouveaux cas de coronavirus en France en 24 heures Le nombre de patients en réanimation reste stable par rapport à la veille, avec 376 personnes concernées https://t.co/KkQ2W6WNgE — Le Figaro (@Le_Figaro) August 17, 2020

Des vacances d’été rythmées par le masque

Si vous êtes déjà partie en vacances en juillet, le port du masque n’était pas forcément obligatoire partout, mais si vous avez l’intention de prendre quelques jours de repos dans les prochaines semaines, prenez en compte plusieurs changements. En effet, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Élisabeth Borne a expliqué que le port du masque sera obligatoire dans plusieurs situations que ce soit en entreprise ou dans les différentes rues. De ce fait, si vos vacances d’été sont terminées, pensez à vous renseigner auprès de votre employeur pour savoir si des mesures supplémentaires ont été prises pendant votre absence. De plus, le télétravail est largement recommandé toujours dans l’optique de réduire le plus possible la propagation du virus.

Les vacances d’été ne seront pas forcément agréables puisque vous devez impérativement jongler avec le masque. L’agence Santé publique France a précisé le 16 août que 3015 nouvelles contaminations avaient été identifiées en seulement 24 heures, cela représente une hausse considérable depuis la fin du confinement. De nombreux Français ont peur que la rentrée soit une source d’angoisse et de peur. En effet, le gouvernement va-t-il prendre des mesures drastiques face à cette hausse des cas ? Dans tous les cas, la veille, la même agence révélait que 3310 cas étaient enregistrés, il s’agit tout de même d’un record depuis le mois de mai. La vigilance est donc de mise même si vous êtes en vacances.

Pensez à prendre du gel hydroalcoolique et des masques en tissu ou à usage unique afin de vous protéger tout au long de vos congés. Ne baissez pas non plus votre vigilance lors de votre retour au travail.