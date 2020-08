Vacances d’été: l’Italie ferme les boîtes de nuit et impose le port du masque le soir !

Malgré les fortes chaleurs, le coronavirus est toujours présent et fait de nombreuses victimes en France. L’agence Santé publique France a enregistré 3 015 nouveaux cas en 24h, le dimanche 16 août. De quoi inquiéter les pays voisins qui prennent des mesures.

L’Italie est le premier pays en Europe à avoir été touché par le coronavirus et craint l’arrivée d’une possible seconde vague. Ainsi, le ministre de la Santé, Roberto Speranza a pris quelques mesures qui ne devrait pas faire plaisir aux jeunes ainsi qu’aux touristes.

Le masque obligatoire en extérieur entre 18h et 6h en Italie

Face à l’augmentation de cas du Covid-19, l’Italie ne veut prendre aucun risque et le pays préfère mettre en place de nouvelles mesures. Ainsi, depuis le 16 août, les Italiens et les touristes doivent porter le masque en extérieur et dans tous les lieux publics entre 18h et 6h, a indiqué le 20 Minutes. Pour le ministre, le masque doit être obligatoire aux endroits où survient une “formation de groupes”.

Pour le moment, l’Italie semble être épargnée par l’augmentation de nouveaux cas du Covid-19. Pour autant, le gouvernement a peur que les Italiens tombent malades en se réunissant à la fin du Ferragosto – le jour de l’Assomption de Marie. À cause de l’épidémie, les Italiens n’ont pas pu faire le traditionnel bain de minuit et les réunions sur la plage restent interdites.

Des régions ferment les discothèques en plein air

Puis, le gouvernement se retrouve en plein bras de fer avec les régions à cause des discothèques. Les boites de nuit en lieux clos n’ont jamais rouvert leurs portes mais ce n’est pas le cas de celles en plein air. D’ailleurs, elles sont généralement bondées pendant la saison estivale ce qui n’est pas sans risque, selon les sources gouvernementales.

Selon le 20 minutes, le gouvernement se retrouve en conflit avec les régions italiennes. Certaines trouvent les discothèques en plein air trop dangereuses à cause du Covid-19 et acceptent de les fermer. D’autres s’y refusent catégoriquement.

Ainsi, La Calabre a interdit l’ouverture des boites de nuit en plein air mais la Sardaigne ne souhaite pas appliquer cette mesure. Puis, la Vénétie et l’Emilie-Romagne ont accepté de renforcer la sécurité afin de faire respecter la distanciation sociale. De son côté, La Toscane exige que les mêmes règles soient appliquées à toutes les régions. La vie nocturne est chamboulée pour cette fin d’été et les touristes doivent veiller avant tout à leur santé.

L’Angleterre impose une quarantaine

L’Italie n’est pas le seul pays à avoir pris de nouvelles mesures ces derniers jours. En effet, le Royaume-Uni impose une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs venus de France, des pays-bas et de Malte depuis samedi 16 août.

La France n’a pas validé cette quarantaine et le gouvernement assure que cela engendrera une » une mesure de réciprocité » avec la Grande-Bretagne. En plus, cette nouvelle mesure a pris au dépourvu de nombreux voyageurs. Sur le territoire Français, on compte plus de 160 000 Britanniques qui seraient actuellement en vacances. Ainsi, ces derniers vont être contraints de se plier à la quarantaine pour rentrer chez eux…