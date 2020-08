Vacances d’été : l’arnaque à l’irlandaise a toujours la cote, attention ! Décryptage de cette arnaque !

Cette année, en 2020, les vacances d’été seront problématiques. Vous devez trouver un hébergement de préférence en France puisque les destinations fermées aux Français sont nombreuses. Il faut adopter les gestes barrières et porter un masque dès que vous sortez de chez vous.

La canicule n’est pas au rendez-vous et la météo n’est pas forcément clémente, elle est même fraîche au cours de la matinée.

Certes, le sud dévoile toujours un temps sympathique. Il y a par contre une chose que vous ne devez pas oublier : les arnaques.

Qu’est-ce que l’arnaque à l’Irlandaise ?

Vous avez bien sûr l’arnaque traditionnelle pour le logement, vous pensez louer une sublime villa, mais la réalité est très différente puisque la demeure n’existe pas. Il est impossible de retrouver votre argent, les vacances d’été sont alors cauchemardesques et vous ne pouvez pas envisager une seconde location. Sur la route, vous pouvez aussi être victime d’une arnaque dite à l’irlandaise et le fonctionnement est relativement simple. Vous pensez que les victimes sont peu nombreuses, la réalité est à nouveau différente.

Les escrocs viennent donc vous voir notamment sur une aire d’autoroute afin de vous partager leur incroyable mésaventure, ils ont apparemment été victimes d’un vol .

. Ils misent sur la carte sensible pour que vous puissiez plaider leur cause et ils vous demandent de l’argent.

Bien sûr, la somme sera remboursée dès qu’ils pourront retourner chez eux, car pour l’instant, ils sont malheureusement bloqués à cause de ce vol.

Il y a parfois des enfants présents notamment pour tirer quelques larmes à l’oeil des victimes.

Les automobilistes sensibles tombent rapidement dans le piège, ils décident de donner de l’argent, ils sont alors victimes de l’arnaque à l’irlandaise. Bien sûr, les escrocs attendent que vous partiez, vous remercient chaudement et ils se dirigent vers une autre personne pour récolter de la même manière de l’argent. Selon France 3 Grand Est, cette arnaque est toujours d’actualité, elle est surtout visible sur les aires d’autoroutes où vous avez une affluence très conséquente. Les gendarmes sont alertés, mais il faut souvent les prendre sur le fait accompli, ce qui reste assez difficile.

Comment réagir face à ces escrocs ?

La meilleure solution pour ne pas être victime pendant les vacances d’été consiste à ne pas donner un seul euro à ces personnes. Pensez également à alerter la gendarmerie et si vous le pouvez, prenez une photo sans vous faire remarquer. En effet, les forces de l’ordre pourront ainsi intervenir, cela évitera à d’autres personnes d’être arnaquées. Si vous êtes tombé dans le panneau et que vous ne recevez pas votre argent, vous pourrez toujours vous tourner vers la police, mais il sera malheureusement trop tard. Si vous avez une description précise de ces personnes et même des images, n’hésitez pas à les transmettre.

GGD52: attention escroquerieVous allez bientôt migrer vers votre lieu de vacances. Enfin du repos et de la liberté… Publiée par Gendarmerie de la Haute-Marne sur Vendredi 3 juillet 2020

Même si les vacances d’été de 2020 sont différentes, les arnaques sont toujours au rendez-vous, d’où l’intérêt d’être particulièrement vigilant. Pour les logements, il y a bien sûr des astuces notamment en passant par des sites officiels, évitez de répondre à des annonces sur les réseaux sociaux par exemple, pensez à regarder si l’adresse existe réellement, comparer les photos… C’est un travail de fourmis, mais c’est la seule solution pour vous éviter une arnaque qui vous coûtera forcément de l’argent. La vigilance est donc de mise. Malheureusement, le risque zéro n’existe pas, il faut être attentif à chacun des actes.