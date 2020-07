Vacances d’été : de nouveaux clusters sont à l’étude, un regain de l’épidémie ?

Malheureusement, les Français sont nombreux à penser qu’ils ne pourront jamais se défaire de ce coronavirus. Il est présent sur la planète depuis de très longs mois et à ce stade, il semble difficile d’entrevoir la fin du tunnel. Certes, les chiffres en France sont moins problématiques par rapport à l’Australie, les USA ou encore le Brésil et l’Espagne. Dans certaines régions, un reconfinement localisé a été mis en place afin de contenir le plus possible la maladie qui se déplace rapidement d’un hôte à l’autre.

Plusieurs foyers sont inquiétants pour les vacances d’été

Si vous avez l’intention de partir en vacances dans les prochains jours, n’hésitez pas à vous renseigner concernant les clusters. Ces derniers représentent des zones dans lesquelles le coronavirus a été détecté avec une hausse des contaminations. Vous devez faire preuve de la plus grande vigilance pour ne pas être atteint par le Covid-19.

⚠️ 91 cluster en #France, 200000 personnes re confinées en #Catalogne, re confinement massif à #Melbourne, 50000 cas/jour aux #USA … autant de signes qui confirment que le #coronavirus est toujours actif et à déjà tué plus de 520000 personnes sur terre, à ce jour.#masques +++ — forceinfirmiere3@gmail.com (@forceinfirmier2) July 4, 2020

A la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, un cluster a été identifié, ce sont près de 12 ouvriers qui ont été contaminés par la maladie .

. Les locaux ont fait l’objet d’un nettoyage particulier, mais si vous avez été en contact avec ces personnes, rapprochez-vous des autorités compétentes.

D’autres tests sont attendus notamment pour une centaine d’individus, la surveillance est alors de mise.

Dans une entreprise du côté de Valence, six salariés ont été déclarés positifs, les personnes contacts ont normalement pu être identifiées.

Une cinquantaine de proches ont également subi des tests au même titre que les 86 personnes liées à l’entreprise selon l’Internaute.

Pour la Mayenne, la situation est assez problématique, car les hausses sont relativement inquiétantes.

Tout est sous contrôle. Dormez braves gens. "Le ministre de la Santé a indiqué qu’un plan a été préparé pour « éviter un confinement généralisé » en cas de reprise de l’épidémie". — #Matricule525 🌊🌿 #StandUpAleppo ﺕ (@menalahy) July 2, 2020

Six clusters ont été identifiés pour cette destination que ce soit dans un abattoir ou un Ehpad. Depuis le début de la crise sanitaire, les départements outre-marins sont dans une situation complexe. Un plan d’action a donc été débloqué pour que le contexte ne prenne pas une ampleur conséquente. Pour l’instant, la surveillance est au rendez-vous. Si vous avez un doute concernant votre présence à côté d’une personne contaminée, n’hésitez pas à contacter votre médecin traitant pour subir un test.

Faut-il partir en vacances d’été ?

Si vous regardez les actualités, certains pays semblent touchés par une nouvelle vague, Israël a par exemple été frappé de plein fouet ces derniers jours. L’Espagne a confiné deux régions, ce fut aussi le cas pour l’Allemagne avec plusieurs centaines de milliers d’habitants. Les chiffres s’accélèrent pour le Brésil et les États-Unis. Le premier gouvernement d’Emmanuel Macron notamment dirigé par Édouard Philippe avait précisé que les voyages à l’étranger n’étaient pas recommandés, il est préférable de se contenter de la France. Certains ont donc misé sur notre pays pour éviter d’être contaminés à l’extérieur.

Il y a ceux qui refusent de faire des bises. Ceux qui sursautent quand un collègue s'assoit à moins d'un mètre d'eux. Ceux qui refusent de prendre le métro. « Dire que je ne suis pas à l’aise est un euphémisme » : les traumatisés du #déconfinement https://t.co/X2hgAuYFVs — Le Monde (@lemondefr) July 4, 2020

Ils sont nombreux à avoir adopté des zones reculées comme en Dordogne ou en Ardèche, voire dans les Landes. Le but consiste à dénicher des hébergements éloignés d’autres vacanciers afin de ne pas être en contact avec d’éventuels malades. Les Français sont aussi nombreux à avoir choisi le camping-car ainsi que la caravane. Ces deux méthodes sont très pratiques, elles vous offrent une bonne dose de liberté, vous pouvez ainsi partir où vous souhaitez et sans aucune restriction. De plus, cela vous permet d’être à l’écart d’autres touristes, vous respectez ainsi une distanciation sociale.