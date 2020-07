Vacances d’été : Jean Castex prépare la France à une 2e vague, le plan de reconfinement est prêt

Emmanuel Macron avait spécifié qu’il ne fallait pas exclure un reconfinement général si la situation le demandait.

Le coronavirus est une maladie difficile à maîtriser puisque la propagation est très rapide, c’est pour cette raison qu’il faut être vigilant le plus possible.

Toutefois, avec les vacances d’été qui se profilent à l’horizon, il peut être judicieux de partir en France, car les pays voisins enchaînent les confinements. Edouard Philippe lorsqu’il était encore Premier ministre avait estimé qu’il serait préférable de prévoir des séjours en France.

Quels sont les propos de Jean Castex ?

Le Premier ministre était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et il a partagé sa vision concernant l’épidémie du coronavirus. Il arrive alors que la crise sanitaire a frappé de plein fouet la France et que les vacances d’été sont préparées par les Français. Il n’a donc pas le droit à l’erreur alors que les citoyens voulaient qu’Édouard Philippe puisse rester au pouvoir.

Pendant qu'en Suisse, les masques deviennent obligatoires dans les transports publics, et commerces (Vaud et Jura), le nouveau 1er ménestrel Castex (France) fait acte d'allégeance envers ses sponsors : "un reconfinement en urgence doit être anticipé".https://t.co/epgxI0Emqy — Chloé Frammery (@FrammeryChloe) July 4, 2020

La France même si la situation le demande ne devrait pas envisager un reconfinement général comme ce fut le cas en mars .

. Vous pouvez donc partir en vacances d’été, vous ne devriez pas être bloqué sauf si le département ou la région est ciblée.

Lors de son intervention, Jean Castex révèle que « oui, le plan de reconfinement est prêt », mais il estime qu’il sera différent de celui du mois de mars.

Le gouvernement a appris avec ce premier confinement et un blocage général aurait « des conséquences terribles, donc on va cibler ».

Coronavirus: Jean Castex parle d'une "éventuelle deuxième vague" et d'un plan de reconfinement "ciblé" https://t.co/TqJ7dPoV6K — RMC (@RMCinfo) July 8, 2020

La France est donc prête à une seconde vague, Jérôme Salomon l’avait d’ailleurs précisé il y a quelques semaines. Des masques ont été commandés en conséquence afin de faire face à une éventuelle demande. Si vous avez programmé des vacances d’été en France, il est tout à fait possible de partir, mais n’oubliez pas de respecter à la fois les gestes barrières, la distanciation sociale et la désinfection des mains. Grâce à ces conditions, il sera beaucoup plus facile de limiter la propagation du virus qui est mortel, ne l’oublions pas.

🇫🇷 FLASH – "Un plan de #reconfinement ciblé est prêt" en cas de 2e vague du #coronavirus en France, selon le Premier ministre. Jean #Castex indique qu'il n'y aura pas de #confinement comme en mars. "Le #COVID19 est toujours là, mais l'état anticipe". (BFM) #Deconfinement — Conflits (@Conflits_FR) July 8, 2020

Jean Castex évoque une éventuelle seconde vague

Il vaut mieux prévenir que guérir, cela semble être désormais la volonté de la France. Certes, lors de son intervention sur le plateau de Bourdin, le Premier ministre évoque cette seconde vague. Il n’affirme pas qu’elle sera au rendez-vous que ce soit pour les vacances d’été ou lors de la rentrée, de l’automne ou à la fin de l’année. Il garde donc à l’esprit cette nécessité de « préserver la vie économique et sociale ». Depuis quelques jours, certains Français ont l’espoir de se reposer après de longues semaines assez complexes.

#BourdinDirect #Castex : Si les européistes n'avaient pas cassé les usines, il n' y aurait pas eu besoin de plan de reconfinement…https://t.co/8REf3A0u0L — Europhobe (@Europhobe) July 8, 2020

D’autres ont par contre tiré un trait sur leurs vacances d’été, ils ne veulent pas prendre le risque de quitter leur maison que ce soit pour une autre région française ou un pays en Europe. Ceux qui ont la chance d’avoir un extérieur, un balcon ou une petite terrasse ont pu aménager un coin sympathique. Il suffisait ces dernières semaines de se rendre dans les magasins de bricolage et de décoration pour constater que certains équipements ont été pris d’assaut comme les transats, les salons de jardin ainsi que les piscines et même les hamacs, le gazon synthétique… Les Français ont donc transformé leur espace vert pour profiter tout de même de leurs vacances d’été.