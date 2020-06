Vacances d’été : certains pays ouvrent désormais leurs frontières !

Pour les vacances d’été, il peut être judicieux d’avoir des dates précises concernant l’ouverture des frontières. Cela vous évite de perdre du temps en voulant réserver un hébergement totalement impossible. Depuis quelques jours, les pays s’organisent pour accueillir au plus vite les touristes puisque la saison commence bientôt.

Si vous avez l’intention de vous rendre en Allemagne pour vos courses ou vos vacances d’été, la frontière sera ouverte le 15 Juin. La date est donc proche, cela donne sans doute un peu de baume au coeur à tous les Français qui étaient finalement coincés depuis de longues semaines.

Depuis le 3 Juin dernier, l’Italie a rouvert ses frontières, vous pouvez alors vous rendre dans le pays en respectant les règles sanitaires .

. Pour l’Espagne, toutes les restrictions devraient être levées 1er Juillet prochain notamment avec la France alors que la date annoncée était le 22 Juin.

Dès le 8 Juin, la Grande-Bretagne pourra vous accueillir, mais il faudra dans certains cas de figure respecter la période des 14 jours en isolement.

La France veut ouvrir ses frontières le 15 juin, il faudra alors attendre une semaine pour voyager notamment en Allemagne ou en Italie.

Bien sûr, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il est possible que certains changements soient au rendez-vous. C’est pour cette raison qu’il faut se fier à toutes les déclarations faites par le gouvernement, cela vous permettra de connaître les dates officielles et précises pour les vacances d’été.

D’autres bonnes nouvelles pour les vacances d’été

Si vous avez l’intention de vous rendre en Grèce, sachez que les frontières pourront ouvrir le 15 Juin et les vols internationaux pourront être autorisés dès le 30 Juin vers les aéroports d’Athènes et Thessalonique par exemple. Depuis quelques jours, l’Autriche a supprimé toutes les restrictions avec notamment la quarantaine pour les voyageurs. Pour se rendre à Chypre, il faudra dans un premier temps réaliser un test qui prouvera que vous êtes négatif pour la contamination au coronavirus. Normalement, les frontières avec certains pays seront supprimées le 9 Juin.

Pour le Portugal, les frontières sont déjà ouvertes et c’est aussi le cas pour les Pays-Bas puisque vous venez de l’Union européenne. Pour les vacances d’été, il sera possible de se rendre en Croatie ou encore en Bulgarie puisque les frontières sont supprimées. Toutefois, une période de 14 jours est à respecter pour la quarantaine, cela est valable pour les pays les plus touchés par l’épidémie. Ce sont donc de bonnes nouvelles pour les vacances d’été puisque finalement, les frontières sont pratiquement supprimées autour de la France, cela vous permettra d’organiser vos congés avec un peu plus de sérénité.

Depuis quelques semaines, les Français semblent avoir renoué avec les réservations notamment pour la France, cela montre que le goût du voyage est toujours présent.