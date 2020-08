Vacances d’été : beaucoup beaucoup touristes bloqués à l’étranger, les mesures de confinement se multiplient !

Vous pensiez que tout allait se dérouler comme vous le pensiez. Pourtant, la situation dégénère, les contaminations se multiplient et les autorités compétentes décident de confiner une zone, une ville, voire un pays.

Vous devez dans un premier temps vous renseigner pour savoir si la situation pourrait réellement déraper.

Vous devez alors être très vigilant concernant les mesures de confinement notamment pour être certain que le pays ne propose pas une restriction. Il serait dommage de passer vos vacances d’été à l’étranger sans avoir la possibilité de sortir, visiter les lieux ou encore profiter de toutes les richesses.

À cause du Covid-19, la situation est vraiment inquiétante et problématique. Si certains ont décidé de ne pas partir pour les vacances d’été, d’autres ont décidé d’annuler les congés une bonne fois pour toutes. En effet, ils ont préféré aménager leur logement afin de le rendre beaucoup plus réjouissant.

Certes, le coronavirus est problématique puisqu’il est instable, il se propage très vite et il y a des zones d’ombre qui méritent des éclaircissements. Malheureusement, nous ne connaissons pas tout sur le Covid-19.

Faut-il partir en vacances cet été dans certains pays ?

Plusieurs nations que ce soit en Europe ou en dehors de l’UE sont frappées de plein fouet par des restrictions. Si vous devez prouver votre non-contamination grâce à un test, il est parfois nécessaire de respecter un confinement de 14 jours avant de pénétrer dans le pays. Par contre, le confinement est à l’ordre du jour pour l’Espagne avec la Galice, la Catalogne n’est plus confinée apparemment à cause d’une décision de justice. La situation est toutefois préoccupante en Croatie, en Grèce, voire en Serbie. Il est donc judicieux de se renseigner sur l’état actuel des villes concernant le nombre de contaminations. Vous pourrez alors prendre la décision d’annuler vos vacances d’été.

De ce fait, le gouvernement d’Édouard Philippe avait précisé qu’il ne serait pas judicieux de partir en dehors de la France pendant les vacances d’été .

. Certains ont donc décidé de se focaliser uniquement sur la France puisque la situation semble un peu plus intéressante.

La Voix du Nord a eu l’occasion de communiquer avec le ministère des Affaires étrangères pour comprendre la situation.

Il estime qu’il faut reporter un voyage jusqu’à nouvel ordre pour toutes les destinations qui se situent en dehors de l’espace européen. Vous pouvez d’ailleurs vous rendre sur le site du gouvernement, vous trouverez de nombreux conseils qui vous aideront à prendre une décision. Par exemple, si vous pouvez opter pour des vacances d’été en France, ce serait peut-être judicieux.

Vous serez aussi confiné pendant les vacances d’été

Imaginons que vous décidez de partir dans un pays qui proclame le confinement ciblé alors que vous avez déjà posé vos valises. La zone est forcément fermée et vous êtes de ce fait contraint de respecter ces règles. Même si vous êtes un touriste, vous n’aurez pas un régime particulier, vous serez également confiné dans ce pays pour la durée mise en avant par les autorités compétentes. Si toutefois, vous revenez de cette zone confinée, la France pourra aussi imposer quelques règles à respecter comme une mise en quatorzaine pour être certain que vous n’avez pas été contaminé par le virus.

Si vous cherchez des informations spécifiques, le portail Ariane pourra vous aider puisque vous recevrez via des SMS des données fiables concernant les consignes de sécurité. La France pourrait également vous aider à revenir dans votre pays d’origine si celui de vos vacances d’été est confiné. La situation sera toutefois problématique, il faut donc être conscient de cela avant de valider vos congés. Il est aussi difficile de se focaliser sur le mois d’août, car le ministère ne peut pas se projeter aussi loin avec des données fiables pertinentes. Avec le coronavirus, les Français ont quelque peu appris à vivre au jour le jour finalement.