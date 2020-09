Strasbourg : le tribunal administratif évince l’arrêté pour le port du masque obligatoire et généralisé

Les habitants de Strasbourg ont quelques difficultés pour connaître le vrai du faux puisque le port du masque se retrouve au coeur d’une véritable polémique. Il y a quelques jours, la municipalité rendait cet accessoire obligatoire pour tenter de lutter contre le coronavirus et éviter que la situation devienne cauchemardesque. Il faut rappeler que le Bas-Rhin est à nouveau en rouge au même titre que les Bouches-du-Rhône. Toutefois, le tribunal administratif a rendu sa décision, il a donc supprimé l’arrêté concernant l’obligation de porter le masque dans l’ensemble de la ville.

Une atteinte grave à cause du masque à Strasbourg

La situation est un peu chaotique puisqu’un premier arrêté avait déjà été supprimé par le tribunal administratif pour les mêmes motifs. Il y a quelques jours, la ville avait demandé à tous les habitants de porter le masque dès leur sortie, mais le tribunal vient à nouveau de frapper. En effet, ce lundi, il a décidé de supprimer cet arrêté, les habitants ne sont donc plus contraints de porter cet accessoire indispensable afin de se préserver du Covid-19.

La décision du @Conseil_Etat #Strasbourg confirme qu’il convient de limiter l’obligation de port du #Masque aux zones à forte densité sous peine de porter atteinte aux libertés.

Le Ministre @olivierveran a voulu contrer le travail enclenché avec les élus locaux. #démocratie pic.twitter.com/zaAdaWvNIR — Martine WONNER (@MartineWonner) September 6, 2020

La préfète du Bas-Rhin est invitée à changer sa stratégie, car il ne faut pas généraliser le port du masque à Strasbourg .

. Josiane Chevalier doit impérativement identifier en amont les quartiers qui sont les plus fréquentés et les plus problématiques à cause du coronavirus.

Le port du masque peut être rendu obligatoire sur l’ensemble d’une commune, si celle-ci comporte plusieurs zones à risque de contamination

👉 Décision en référé concernant le port du masque à Lyon, Villeurbanne, Strasbourg et 12 communes du Bas-Rhin : https://t.co/rFqjDYiyPw pic.twitter.com/iYaX548MYJ — Conseil d'État (@Conseil_Etat) September 6, 2020

Cela permettra ainsi de savoir si le masque est vraiment impératif dans l’un des quartiers de la ville. Ce n’est donc pas la première fois que cette prise de position fait grincer des dents, mais certains internautes se questionnent sur l’intérêt de proposer une telle mesure si derrière, elle peut être annulée par un tribunal administratif. De plus, le gouvernement ne cesse de répéter que le masque est nécessaire et il doit être intégré au même titre que les gestes barrières dans votre quotidien. Dans tous les cas, les Strasbourgeois qui souhaitent se protéger contre cette maladie n’ont pas besoin d’un arrêté pour savoir s’ils peuvent ou non porter un masque. Vous pouvez donc l’utiliser dès que vous le souhaitez sans vous soucier finalement des demandes juridiques ou de la municipalité.

La question de l’utilité du masque

Dans certaines villes de France, le masque a été rendu obligatoire, mais la justice n’a pas eu l’occasion de se mêler de cette affaire. Du côté de Strasbourg, plusieurs votes ont été en défaveur de cette mesure et Vincent Feireisen, un psychologue dont les propos ont été relayés par Le Parisien révèle qu’ils sont satisfaits de la décision du tribunal. Aux côtés de Christian Chartier, ils avaient déposé plusieurs mesures concernant le port du masque dans les villes de plus de 10 000 habitants dans le Bas-Rhin.

Un petit rassemblement "anti-masque" au centre-ville de Strasbourg via Dernières Nouvelles d'Alsace – DNA https://t.co/gJVQXBFYJz — StrasActu (@StrasActu) September 14, 2020

Dans tous les cas, il est important de préciser que cette décision n’interdit pas le fait de porter le masque dans les villes. Elle permet seulement de ne pas le rendre obligatoire, sauf dans les lieux les plus fréquentés. Par contre, si vous souhaitez l’enfiler dès que vous franchissez le pas de votre porte, il est tout à fait possible de le faire. Faut-il attendre une décision de justice pour se protéger contre le coronavirus ? Certains Français ont adopté le masque sans se soucier de la volonté des politiques. Ils peuvent ainsi se désinfecter les mains sans savoir si la commune est pour ou contre. Il y a toutefois un mouvement qui prend de l’ampleur en France, les anti-masques.