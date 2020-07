Moustiques : découvrez la solution naturelle et très abordable ultra-efficace pour s’en débarrasser définitivement !

Généralement, le marc de café est utilisé pour divers domaines notamment pour les plantes ou les canalisations. Vous pourrez désormais utiliser ce marc de café pour éviter que ces moustiques insupportables ne viennent vous perturber.

Avec son aspect plus ou moins gras, il représente un bon engrais, mais également une astuce idéale pour déboucher les tuyaux de votre cuisine.

Toutefois, si vous cherchez à vous débarrasser des moustiques, il sera votre meilleur ami et vous avez besoin de quelques astuces pour réussir à l’utiliser dans les meilleures conditions.

Comment utiliser le marc de café contre les moustiques ?

Lorsque l’apéro approche à grands pas, vous avez la sensation d’être en vacances puisque vous pouvez profiter pleinement de votre terrasse ensoleillée. Lorsque la nuit commence à tomber, elle amène avec elle de petits insectes insupportables qui viennent vous piquer à outrance. Ils laissent des boutons qui occasionnent des démangeaisons parfois insupportables.

Vous avez bien sûr testé toutes les méthodes avec les bougies à la citronnelle et les bracelets contre les moustiques .

. N’oublions pas que certains moustiques sont porteurs de maladies, d’où l’intérêt de s’en débarrasser au plus vite.

Vous devez donc conserver le marc de café que ce soit avec une cafetière à filtre ou un broyeur.

Vous transportez ensuite votre ingrédient dans un contenant susceptible de résister aux flammes comme une petite barquette en aluminium.

Faites sécher par contre votre marc de café au soleil notamment pour les cafetières avec un filtre.

Généralement, le café est tellement pressé dans une machine avec broyeur que le rendu est relativement sec. Lorsque votre soirée commence, allumez le marc de café avec une allumette et de la fumée se dégage de votre récipient.

Une astuce naturelle et très abordable

Cela vous permet de rentabiliser votre marc de café qui ne terminera plus son existence à la poubelle. Généralement, les moustiques n’apprécient absolument pas les odeurs dégagées par le marc de café et ils ne viendront plus vous envahir sur votre terrasse. D’autres plantes sont également renommées pour éloigner les insectes, c’est le cas du basilic, de la lavande ou encore des huiles essentielles à savoir la lavande vraie. Cette dernière doit être mélangée à un peu d’eau et vous vaporisez ainsi les rideaux pour réaliser une barrière naturelle et invisible qui ne sera pas franchie par les insectes. Les moustiques sont désagréables sur la terrasse, mais également dans votre chambre.

Vous tentez de trouver les bras de Morphée, mais des bourdonnements viennent vous agacer très rapidement. Vous vous battez alors avec votre oreiller pour les chasser, mais pensez quelques minutes avant de vous coucher d’utiliser cette même astuce. L’odeur ne devrait pas vous déranger et vous vous débarrassez ainsi de tous ces moustiques qui ne viendront plus vous perturber. Utilisez cette méthode tout au long de l’été pour profiter de vos soirées et ne plus être dérangé par ces petites bêtes insupportables.

Le marc de café dans des dosettes

Vous pouvez donc utiliser le marc de café de votre cafetière classique si vous avez des filtres. Prévoyez de le stocker dans une petite boîte pour qu’il puisse sécher, il sera brûlé plus aisément. Pour les machines avec le broyeur, il suffit de retirer le tiroir et de récolter le marc à café qui est souvent sec puisqu’il est réellement compressé. Si vous avez une cafetière avec des capsules, vous pouvez aussi utiliser cette technique. En effet, pour les dosettes souples, vous déchirez la surface pour récolter l’ingrédient.

Si la capsule est rigide, il suffit d’enlever l’opercule avec la pointe d’un couteau sans toutefois vous blesser. Pensez à récolter une dose assez conséquente pour en avoir assez, une capsule n’est pas suffisante pour se débarrasser réellement des moustiques que ce soit sur la terrasse, dans la chambre ou le selon. Lorsque vous préparez votre café, pensez à récolter immédiatement le marc que vous stockez dans une boîte hermétique, vous gagnez alors du temps.

Lorsque le contenant est assez plein, vous renversez le contenu dans une petite assiette ou la fameuse barquette en aluminium. Soyez tout de même vigilant si vous avez des enfants ou des animaux, évitez de mettre le contenant sur le sol à cause des accidents. Les moustiques ont forcément commencé à vous envahir et vous cherchez des méthodes pour réussir à les éradiquer. Dans le commerce, vous pourrez même dénicher quelques lampes faciles à utiliser puisqu’il suffit de les brancher. D’autres fonctionnent avec les rayons du soleil et elles s’allument immédiatement à la tombée de la nuit.

Autres menaces :