Grosse invasion de tiques rayées en France : risque d’une fièvre hémorragique Crimée Congo !

Vous connaissez déjà les tiques traditionnelles qui se retrouvent sur les animaux de compagnie. Vous avez bien sûr des ustensiles spécifiques pour réussir à les enlever sans qu’elles « vomissent », le contenu ingurgité. Dans ce cas de figure, le sang peut être contaminé et les problèmes commencent pour ces êtres vivants. Il ne faut pas oublier que les humains peuvent aussi être piqués et ils sont parfois atteints par la maladie de Lyme qui est préoccupante, handicapante et difficile à apaiser.

Il y a tellement de questions sans réponses de la part du Ministère de la Santé sur les tiques et sur la maladie de #Lyme… En voici une de plus, inquiétante : le virus de la fièvre hémorragique Crimée Congo est-il présent en France ? https://t.co/iSUuxqfUem — #EnsembleContreLyme (@ContreLyme) June 29, 2020

Qu’est-ce que la tique rayée ?

Vous avez donc la forme d’une tique classique, mais ce sont les pattes qui sont différentes, car elles ont des rayures, d’où son petit nom. Certains spécialistes estiment que le réchauffement climatique est à l’origine de cette arrivée et elle serait donc présente en France. Les inquiétudes sont nombreuses au vu des effets secondaires identifiés dans le cadre d’une « morsure ». Selon Cnews, certains scientifiques ont des craintes plus ou moins problématiques, car elle pourrait être à l’origine de la fièvre hémorragique Crimée Congo.

C’est en 2015 que la tique rayée a été identifiée pour la première fois sur le sol français et depuis, elle semble envahir d’autres zones .

. Les températures dans le nord de la France sont de plus en plus au-dessus des normales de saison, ce qui favorise sa prolifération.

La tique rayée peut être active entre le printemps et l’automne, elle est facile à repérer grâce à sa taille qui est un peu plus grande que la tique normale.

Si vous voyez une tique de deux centimètres qui semble totalement gorgée de sang alors que ses pattes sont rayées, vous êtes face à cette tique rayée qui porte d’autres noms. Cette dernière est aussi appelée Hyalomma Marginatum. Comme pour son homologue, elle est présente dans les hautes herbes et même les feuilles mortes.

Vous vous souvenez de la tique rayée qui débarque en Occitanie et dont parlait @MLMontpellier ? Celle qui peut potentiellement porter la fièvre hémorragique ? Et bah là voilà, sur le cuissot de mon poney 👌 Au moins on ne risque pas de la louper… pic.twitter.com/2GZQ3K1DPH — Lucifugae (@Lucifugae) June 18, 2020

La tique rayée est attirée par le sang humain

Les caractéristiques ne sont pas rassurantes, car cette tique rayée apprécie le sang humain, mais également celui des sangliers, des bovins et même des chevaux, voire des animaux en général. De plus, la tique rayée est relativement déterminée lorsqu’elle a pu cibler une proie, elle est en mesure de la suivre sur plusieurs centaines de mètres comme le mentionne le site d’actualités. Il est donc judicieux d’être très attentif puisque la tique est aussi pointée du doigt par les effets secondaires. Vous pourriez alors être la cible d’une fièvre hémorragique, mais il est tout de même préférable de prendre les informations avec des pincettes. En effet, la tique rayée semble être présente sur le sol français, mais aucun cas mentionnant une contamination par la fièvre hémorragique n’a été identifié.

Après le moustique-tigre voici arriver la tique-rayée-> Une tique géante potentiellement dangereuse pour l’homme prolifère dans le sud de la France https://t.co/Eoi07Uto3Y — WALTISPERGER (@GuyDoubleV) June 15, 2020

Dans tous les cas de figure, vous devez consulter au plus vite un médecin que vous soyez piqué par une tique rayée ou traditionnelle. Dans les deux contextes, elles transmettent la maladie de Lyme qui est très handicapante. Il suffit de prendre connaissance des témoignages des malades pour comprendre que la situation peut rapidement devenir ingérable. De plus, le diagnostic est souvent très long à effectuer, les médecins n’envisagent pas souvent la maladie de Lyme face à des symptômes qui sont communs à d’autres maladies. Si vous avez l’intention de vous promener dans une forêt, optez pour des vêtements qui couvrent les différents membres de votre corps. Pensez aussi à entretenir le plus possible votre espace vert afin de tondre la pelouse assez courte et surtout enlevez toutes les herbes plus ou moins hautes.

La tique rayée importée en France à cause du #RechauffementClimatique , vous vous moquez du monde ?

La tique rayée a voyagé sur le dos d'un congolais. Point https://t.co/o0Xjmc4n98 — courteheuse (@CourteheuseR) June 28, 2020

Si vous avez un doute concernant la tique, vous pouvez notamment la tuer en utilisant une flamme puisqu’elle est assez récalcitrante et il faut éviter de l’écraser pour ne pas avoir le contenu sur le sol. Vous pouvez ensuite la présenter à un pharmacien qui pourra éventuellement vous renseigner.