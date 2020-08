Masque obligatoire : d’autres villes s’invitent dans cette carte, attention à l’amende

Lorsque vous vous rendez dans une administration française ou dans un lieu clos, vous devez porter le masque. Ce dernier est le bienvenu même dans les commerces et les transports en commun. Il est normalement impossible de pénétrer dans le métro ou encore un magasin si vous n’avez pas un masque en tissu ou à usage unique. De ce fait, si vous n’avez pas cette protection, vous serez face à une forte amende de 135 euros.

Une carte simple et efficace pour le port du masque

Depuis quelques mois, les amendes sont au rendez-vous. Vous pouviez écoper d’un PV si vous sortiez pendant le confinement sans une raison valable, il fallait alors une attestation. Désormais, si vous ne portez pas un masque dans un commerce ou dans certaines rues, vous devrez payer 135 euros. L’affaire des masques rythme les quotidiens français depuis de longs mois, car si au départ, certains estimaient qu’ils étaient inutiles, ils sont désormais largement recommandés.

Dans les lieux publics et les rues, vous devez aussi porter le masque s’il a été rendu obligatoire par le préfet et la commune .

. BFMTV vous propose notamment une carte assez simple à comprendre puisque vous avez les villes, mais également les contraintes à respecter.

En rouge, le port du masque est obligatoire dans le centre-ville et dans certaines rues.

En orange, vous avez les communes qui rendent cette protection obligatoire sur les marchés et lors des rassemblements.

Bien sûr, n’hésitez pas à vous tourner vers votre commune qui peut avoir un site Internet et même une page Facebook. Vous aurez ainsi la possibilité de savoir si vous devez absolument porter un masque. Toutefois, faut-il attendre un décret pour ce genre de choses ? En effet, la protection contre le coronavirus est indispensable et vous devez respecter les gestes barrière, la distanciation sociale et porter un masque. De ce fait, inutile d’attendre que votre ville impose cet accessoire, vous pouvez déjà le porter. Dans ce cas de figure, si vous sortez très souvent, prenez des versions en tissu qui peuvent être lavées. Vous pourrez ainsi réaliser des économies.

#COVID19 | À compter du samedi 15 août à 8h, les zones dans lesquelles le port du masque sera obligatoire à Paris pour les piétons sont étendues.

Téléchargez et zoomez 🔎 sur la carte des zones concernées par le port du masque obligatoire à Paris :

La guerre des prix pour les masques

Si au début de l’économie, il était difficile de trouver des masques, ils sont désormais dans tous les commerces et les centres commerciaux. Toutefois, les prix peuvent clairement varier d’un magasin à un autre et c’est aussi le cas pour les pharmacies, voire le Web. Généralement, il faut compter un peu de plus de 20 euros pour une boîte de 50 masques à usage unique. Vous pouvez pour quelques euros obtenir des modèles en tissu qu’il suffit de laver à 60 degrés. Certains foyers ont reçu plusieurs masques gratuitement, ils sont en tissu et très classiques, mais ils peuvent être utilisés une vingtaine de fois.

Port du #MasqueObligatoire: un individu à bord du #TGV #Paris – #Nice refusait de porter un #masque contre le #COVID19. Il a été débarqué au Creusot (le train n'est pas censé s'y arrêter) et verbalisé par la #Suge. L'incident a eu lieu hier.

Bien sûr, cette protection demande un coût qui doit être pris en compte par les foyers les plus modestes. C’est pour cette raison que les références en tissu sont un peu plus économiques. Vous aurez aussi des patrons sur le web avec les normes Afnor, il suffit alors d’acheter du tissu et de suivre toutes les directives pour obtenir un masque protecteur et conforme à la norme. N’oubliez pas que le défaut de masque dans une ville qui le rend obligatoire entraîne une forte amende de 135 euros. Si vous êtes contrôlé deux fois, vous devrez bien sûr payer à deux reprises cette somme.