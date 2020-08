Vacances d’été : hausse inquiétante des cas de covid-19 à Marseille, le masque obligatoire dans plus en plus de quartiers !

Le département du sud-est de la France est en vulnérabilité « modérée ». Dans les Bouches-du-Rhône, le constat des autorités sanitaires est inquiétant…

Le nombre de cas en augmentation, une sensibilisation accrue

Le nombre de cas diagnostiqués positifs au Coronavirus chez les 20-40 ans est grimpé en flèche ces sept derniers jours. Ce taux élevé chez les jeunes s’explique par leur présence majoritaire aux événements festifs dans des établissements clos ou restreints comme les clubs et les bars. Par ailleurs, afin d’endiguer la pandémie, les sanctions explicites, s’annoncent :

« de la mise en demeure, suivie immédiatement d’une décision de fermeture »,seront garanties contre « les établissements festifs qui ne respecteraient pas les mesures sanitaires ». « Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au cours des sept derniers jours a atteint 24 pour 100 000 habitants », signale la préfecture.

Ces chiffres témoignent à la fois de l’alarmante circulation du virus et de l’impact sur la santé de la population.Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tient à sensibiliser ses habitants, en publiant un Tweet :

« Dans un souci de prévention et pour protéger la population, @Prefet13 prend un arrêté rendant obligatoire le port du masque à partir de ce samedi 8 août jusqu’au 30 août inclus, à Marseille… » https://twitter.com/Prefet13/status/1291686560899923968?s=20

La municipalité a déployé une campagne de dépistages massifs, coïncidant avec la période estivale et la venue de touristes français par vagues. Gratuitement, les Marseillais peuvent ainsi avoir aisément accès à des tests naso-pharyngés sans ordonnance et sans rendez-vous, comme l’indique la préfecture :

« Fin juin, 12 000 tests étaient effectués par semaine, début août ce sont plus de 24 000 qui sont faits, ce qui explique aussi l’augmentation des cas testés positifs ».

Des zones précises

La ville de Marseille écrasé sous un soleil de plomb voit ses habitants obligés de se vêtir de masques suite à l’inquiétante propagation de la Covid-19 dans la cité phocéenne, dans trois périmètres prédéfinis :

Le Vieux-Port de Marseille et ses environs de 10 heures à 4 heures du matin ;

La zone de l’Escale Borély (du David à la plage de la Vieille-Chapelle

Le secteur de La Plaine-Cours Julien de 19 heures à 4 heures du matin.

Épisode caniculaire : un masque de protection étouffant

Le masque, qu’il soit chirurgical ou en tissu, gage d’une barrière efficace contre la Covid-19, devient néanmoins contraignant en période de fortes chaleurs pour de nombreux travailleurs. Sans aucun danger, le masque peut toutefois paraître gênant pour respirer allègrement lorsque la température avoisine les 40 degrés Celsius. On peut cependant respecter les gestes barrières tout en évitant de subir une journée éprouvante. Lorsque l’emploi du temps le permet, il est conseillé de ne pas sortir entre midi et seize heures, de se coiffer d’un couvre-chef et de s’hydrater régulièrement.

Malgré quelques visages croisés, peu couverts par le masque, situé sous le nez, voire sous le menton, le port du masque sera désormais obligatoire, quelle que soit notre ville de résidence.

Une tendance à porter le masque qui tend à se généraliser

Marseille est loin d’être une ville en marge de l’hexagone. La part de personnes ayant été diagnostiquée positive au Covid-19 a connu une hausse de plus de 30 % en l’espace d’une semaine sur l’ensemble du territoire français.

Par ailleurs, le président de la République déclare qu’il va falloir

« prendre l’habitude de porter ce masque ».

Emmanuel Macron a ainsi annoncé ce jeudi 6 août, une tenue, la semaine prochaine d’un nouveau conseil de défense sur la Covid-19.