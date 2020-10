Lidl : La marque dévoile une nouvelle surprise pour ses fans à compter du vendredi 9 octobre… Une brosse lissante multifonction 3 en 1 !

Ce jeudi, Lidl sort une brosse lissante 3 en 1 ! Les clients sont déjà impatients de se ruer vers les magasins.

Ces derniers jours, les offres se succèdent chez Lidl. Les habitués des magasins sont déjà pressés de les acquérir. Lidl a déjà pensé à la gastronomie et aux golden tickets. Cependant, la marque ne manque certainement pas d’inspiration pour tenir en haleine ses fidèles clients. En effet, à compter de ce jeudi 8 octobre, ce sont les femmes qui seront à l’honneur puisque Lidl dévoilera sa brosse multifonction 3 en 1. Une occasion en or qu’il serait préférable de ne pas rater. Lisez la suite de cet article pour en apprendre plus.

Les caractéristiques de la fameuse brosse 3 en 1

La brosse coiffante lissante 3 en 1 de Lidl est l’une des offres les plus intéressantes de cette semaine en matière d’accessoires. Les femmes ne devraient pas perdre de temps pour se l’approprier. Comme on pourrait bien s’en douter, cet outil est la bienvenue puisqu’il allie trois fonctions différentes.

Avec la brosse lissante 3 en 1 de Lidl, vous n’aurez plus besoin d’acheter une multitude de brosses pour vos accessoires de coiffure. C’est un outil qui allège la quantité de matériel dont vous avez besoin sans pour autant être moins efficace. La brosse 3 en 1 vous permet de lisser, d’onduler et de donner du volume aux cheveux.

Cela la rend très pratique et elle est également très ergonomique. Sa prise en main est donc très facile pour son utilisateur. Elle possède une puissance de 64 W. Sa plage de température varie de 120° à 210°C et elle dispose également d’un écran LED qui affiche la température à laquelle elle est en train de fonctionner. Cet écran permet de choisir la température idéale selon l’usage qu’on veut en faire.

Aussi, cet accessoire se met automatiquement à l’arrêt dès que son utilisation ait terminée. Cette brosse permet à vos cheveux d’avoir un aspect naturellement brillant et dispose aussi d’un cordon rotatif 360°, ainsi que d’un œillet de suspension. De plus, sa technologie ionique lui confère un effet antistatique et les cheveux deviennent plus soyeux.

D’autres offres intéressantes pour cette semaine

Les annonces de Lidl pour cette semaine ont de quoi éveiller l’intérêt des uns et des autres. Si le jeudi 8 octobre marque la sortie de la fameuse brosse 3 en 1, le 5 octobre dernier, Lidl a également fait une autre surprise à ses fans. Il s’agit des Goldens tickets qu’elle a dissimulés dans ses fondues chinoises ! une véritable opportunité pour ses clients. En effet, la valeur de ces fameux tickets s’élève à la mirobolante somme de 100 CHF. Il sera transmis sous forme de bon d’achat aux heureux gagnants.

Aussi, le 7 octobre de cette semaine sera le jour où Lidl fera une entrée exceptionnelle en dévoilant les saveurs de la gastronomie américaine. Une large panoplie de produits très appréciés qui feront certainement plaisir aux amateurs de cuisine américaine. Ce sera également l’occasion pour beaucoup de faire de nouvelles expériences culinaires.

Cette attention de la marque Lidl a été intitulée ‘’Découvrez le goût de l’Amérique’’. Vous pourrez y trouver du pain pour hamburger, du fromage, du bacon, et même du poulet. Le plus intéressant c’est que tous ses délicieux produits sont à des prix très concurrentiels. C’est donc plus que jamais l’occasion d’en profiter. A vos marques, prêt ? Approvisionnez-vous !