Lidl fait le buzz en mettant en vente une brosse à dents à un prix imbattable !

Qui a dit que la technologie coûtait cher ? Alors que la grande enseigne d’alimentation discount avait récemment fait le buzz en sortant des Airpods à un prix défiant toute concurrence, la voilà de retour avec une brosse à dents dont le prix va vous surprendre !

Une brosse à dents électrique à seulement 16.99e !

Oui oui vous avez bien lu,16.99e ! C’est à ne plus rien y comprendre…

Alors que l’emblématique firme allemande s’était déjà spécialisée dans les offres exceptionnelles et les prix imbattables, voilà qu’elle remet le couvert avec cette brosse à dents à très bas prix !

On le sait tous, la technologie, ça a souvent un prix. Et s’il est possible de trouver une brosse à dents manuelle à ce prix-là, il était jusque-là impossible d’imaginer avoir son homologue électrique au même tarif.

Et pourtant c’est maintenant chose faite !

Sur le catalogue, Lidl vous propose un produit au design assez basique, mais qui pourra être rechargé par induction grâce à un adaptateur secteur universel. À pleine charge, cette brosse à dents disposera alors d’une autonomie de 90 minutes environ.

Petite nouveauté, elle disposera de 3 réglages au choix :

Clean : qui vous permettra un nettoyage en profondeur des dents (à maintenir pendant 3 minutes d’après les dentistes !)

Sensitive : qui vous permettra un nettoyage complet, mais en douceur. Un plus pour ceux qui ont les dents et les gencives sensibles ou des petits problèmes d’irritation !

Massage : Un mode qui ravira les amoureux de nouvelles sensations, puisque cette brosse à dents électrique vous permettra de donner un petit massage stimulant à vos gencives !

Avec "Good Taste, Zero Waste", les clients peuvent acheter des produits frais avec une date de péremption le même jour à bas prix. Depuis février, cela a déjà permis de sauver 1 241 586 produits et d'éviter 1 078 tonnes de #déchetsalimentaires ! #jourcontrelegaspillagealimentaire pic.twitter.com/EfbkOqJIx0 — Lidl Belgium (@LidlBelgium) September 29, 2020

La technologie au service du brossage de dents !

Autre avantage technologique, et non des moindres, cette brosse à dents dispose d’une minuterie !

Si vous êtes du genre à facilement perdre le compte des secondes pendant votre rituel de brossage de dents, votre problème est maintenant réglé.

La minuterie de cette brosse à dents est réglée par défaut à 2 minutes, mais il vous est également possible de rajouter des séquences de 30 secondes supplémentaires si vous voulez être sûr d’avoir des dents parfaitement propres (“pour un nettoyage identique de 4 quadrants dentaires comme ils l’annoncent si bien dans leur pub) !

La brosse à dents est même livrée avec 3 têtes de brosse supplémentaires afin d’avoir de quoi tenir toute l’année. Pour rappel, les professionnels de santé et les dentistes conseillent de changer votre brosse à dents (ou votre tête de brosse) tous les 3 mois, car après cette période, la brosse peut s’abîmer et perdre de son efficacité !

Cerise sur le gâteau, cette brosse à dents à petit prix est garantie 3 ans !

Lidl continue de marquer des points !

La grande enseigne n’en est pas à son coup d’essai puisque depuis quelques mois, Lidl ne cesse de surprendre tout le monde avec ses électroménagers à petits prix !

Après la brosse à cheveux au revêtement en céramique qui permet de lisser et de boucler sans brûler le cheveu, le robot de cuisine Silvercrest Monsieur Cuisine qui rivalisait avec le Magimix à un prix incroyable (près de 1000e moins cher), c’est maintenant au tour de la brosse à dents de faire sa mini-révolution !

Mais attention chers consommateurs (ou consom’acteurs ?), ces prix certes très alléchants ne doivent pas vous faire oublier que la production de tous ces électroménagers consomme de l’énergie et des ressources non renouvelables.

Alors pensez-y avant de dépenser votre argent !

Équiper votre cuisine et votre salle de bain à petit prix oui ! Consommer sans réfléchir et acheter plein de gadgets inutiles parce que “c’est moins cher”, c’est non !

Soyez conscient de votre consommation et de l’impact que vos choix et vos achats ont sur le monde, après tout, le futur de la planète et de ses occupants (dont nous faisons partie) en dépend…