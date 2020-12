Lidl, Action, Gifi et la Foir’fouille sévèrement concurrencé par un énorme acteur qui débarque en France !

Les magasins discount ont la côte. Et on comprend les français et les citoyens du monde tant ils proposent des prix qui viennent défier toute concurrence. Il faudra donc une première visite pour se rendre compte de l’intérêt de cette enseigne. Si vous êtes en quête de petits prix et de qualité, l’enseigne Normal pourrait vous satisfaire.

En quelques années, Action s’est imposé en France et ravit des centaines de milliers de personnes chaque jour avec sa multitude de produits généralement proposés à des prix très attractifs. En cette période incertaine de coronavirus qui est venue fragilisée énormément de secteurs professionnels, les français font attention à leurs dépenses. Et lorsqu’ils veulent se faire plaisir, ils se tournent logiquement vers des magasins où ils pourront trouver leur bonheur, sans pour autant trouver leur porte-monnaie. Normal est donc une enseigne qui commence à s’installer en France avec notamment un nouvel établissement.

Les commerces se multiplient sur le sol français et après Lidl ou encore Action, Normal pourrait clairement vous satisfaire. Si vous êtes un adepte d’Action, vous pourrez tout de même profiter des produits proposés par Normal.

Les français se tournent vers les magasins Discount

Cela fait des années que Lidl est élue meilleure chaîne de magasins. Et cela n’est guère surprenant tant les français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ces firmes qui cassent le prix. Les plus petites bourses ne sont pas les seules à trouver leur bonheur, de plus en plus de personnes sont soucieuses de faire des économies, et l’épidémie que nous subissons actuellement ne vient pas changer la donne, bien au contraire. La plupart des magasins et restaurants se retrouvant fermés, les français peuvent perdre leurs emplois.

Comme on vous l’expliquait en préambule, Action est devenu en peu de temps l’un des magasins préférés des français. Et pour cause. Vous y trouverez de tout ! De la décoration, des produits de beauté, de la nourriture, des meubles, des produits multimédias et high tech… Leur point commun ? Le prix, généralement très attractif. Si la qualité n’est pas toujours au rendez-vous (généralement du côté high tech), cela permet au pire de dépanner, ou au mieux de faire de très bonne affaire. Mais le magasin va désormais avoir de la concurrence, avec l’arrivée en France du discounter Normal.

Une enseigne danoise spécialisée dans les petits prix

C’est en Île-de-France que Normal a décidé d’implanter ses trois premiers magasins français. 212 magasins ont déjà ouverts leurs portes en Europe, de quoi laisser augurer l’ouverture prochaine partout en France de nouvelles boutiques (Lyon accueillera également deux magasins très prochainement). Et on comprend pourquoi les français risquent d’être très nombreux à se tourner vers Normal.

« On vend surtout des produits de beauté, d’hygiène, d’entretien, à prix bas et constants toute l’année. Et ce ne sont que des produits de marques », explique Sébastien Chirouze, le responsable réseau France. « Tous les produits viennent d’Europe. Pour proposer de tels prix, on a fait au plus simple, en se passant d’intermédiaires et en réduisant un maximum les coûts. »

Tout est fait pour que les clients se sentent à l’aise dans le magasin (et donc faire en sorte qu’il y restent le plus longtemps possible). Comme l’explique Le Parisien, les magasins sont colorés, de la musique est diffusée et des panneaux humoristiques sont installés. Sébastien Chirouze vend bien cette approche : « Les clients ont aussi la possibilité d’essayer des produits. Nous pensons que cette attention portée au design et à l’environnement nous permettra de nous différencier de nos concurrents. Chez nous, le client prend son temps. Il reste en moyenne une demi-heure. »