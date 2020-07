Gel hydroalcoolique : de nombreuses lésions oculaires chez de jeunes enfants, attention aux abus !

Après une longue pénurie lors du confinement qui a duré plus de 2 mois ce printemps, le gel hydroalcoolique s’est désormais invité partout. En effet, on le retrouve aussi bien dans notre sac à main, à l’entrée de nos magasins, dans nos centres de loisirs, et bien d’autres encore. Celui-ci est devenu l’un des grands indispensables des produits d’hygiène, pour se protéger de la pandémie de covid-19 : détruisant le virus, il permet d’obtenir des mains propres sans particule virale, en seulement quelques secondes.

Néanmoins, ce produit que nous avons tous adopté, s’avère plus dangereux qu’il n’y paraît, en particulier pour les enfants. Il a été tout d’abord déconseillé chez les plus petits, en dépit de son efficacité. On lui préfèrera en effet un lavage de mains classique à base de savon. Mais en plus de cela, une inquiétante augmentation des lésions oculaires chez les plus jeunes a été constatée, ce qui nous contraint à être plus vigilant sur notre manière de l’utiliser.

Des gouttelettes dangereuses

Les distributeurs situés à l’entrée des magasins sont majoritairement en cause : en effet, ceux-ci se trouvent généralement en hauteur, et s’actionnent à la main ou au pied en fonction des modèles. On les utilise en toute facilité, puisqu’ils se trouvent au niveau de nos mains, de manière à éviter les contorsions inutiles. Cependant, concernant les jeunes enfants, les distributeurs sont situés au niveau du visage, ce qui peut réellement représenter un danger.

Il est recommandé de mettre en place des précautions supplémentaires dans le positionnement de ces distributeurs dans les lieux publics, ainsi qu’un affichage plus précis des risques oculaires graves par solution hydroalcoolique. #SHA #covid19 #risquesoculaires #lésionsoculaires pic.twitter.com/4ha3E4USWP — Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild (@FondARothschild) July 25, 2020

La société française d’ophtalmologie alerte désormais sur des problèmes oculaires, liés à ces distributeurs. Sachant qu’ils prennent place à 1m de hauteur environ, les enfants ont tendance à recevoir une faible quantité de produit sur le visage, voire dans les yeux. Des brûlures ont été détectées auprès d’un grand nombre d’enfants, parfois très graves. Plusieurs enfants ont même été contraints de subir une opération des yeux en urgence. En effet, l’alcool a tendance à générer un décollement de la rétine, lorsqu’il est en contact avec celle-ci, même quelques secondes. Il est donc important de faire preuve de prudence face à ces distributeurs, bien qu’ils soient tout à fait nécessaires pour éviter une résurgence de l’épidémie, et donc un nouveau confinement.

Quels conseils pour éviter les accidents ?

Sachez que les accidents peuvent tout à fait être évités, à condition de faire preuve de prudence. Vous pouvez en effet surveiller votre enfant, et l’éloigner au moment de vous nettoyer les mains, de manière à ce qu’aucune goutte ne vienne toucher son visage. Veillez également à ne pas laisser vos flacons pompes et tubes personnels à la portée des plus jeunes, qui pourraient les manipuler, et se blesser sans que vous ne vous en rendiez compte.

[#Ophtalmologie – #SHA et enfants : ] Le Pr Gabison, ophtalmo @FondARothschild alerte dans @LeHuffPost : 1 enfant de moins de 4 ans qui s’approche d’un distributeur de gel hydroalcoolique à pédale est pile à la hauteur pour en recevoir dans les yeux 👀

🔎📰https://t.co/QP2D1j3yuM — Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild (@FondARothschild) July 27, 2020

En revanche, l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild regrette que le public ne soit pas mieux informé face aux risques du gel hydroalcoolique. Celui-ci recommande en effet un affichage plus clair pour que les parents puissent prendre connaissance des accidents pouvant survenir. Il est nécessaire que les adultes soient en mesure de protéger les plus jeunes d’éventuelles éclaboussures, pouvant être catastrophiques pour les yeux, et pour ce faire, les risques doivent être connus.

Comment gérer un incident ?

Votre enfant a les yeux qui brûlent après un passage près d’un distributeur à gel hydroalcoolique ? N’hésitez pas à agir vite. Vous devrez lui rincer les yeux sous l’eau claire, pendant plusieurs minutes, et utiliser du sérum physiologique. Pensez à vous rendre aux urgences en cas de douleur, ou si vous avez le moindre doute.