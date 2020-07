Feu d’artifice du 14 juillet à Paris : une mauvaise nouvelle pour les adeptes

Bien sûr, les conditions sanitaires sont toujours problématiques, car le coronavirus n’a pas disparu de la France. Les contaminations sont faibles, moins de 40 personnes sont décédées les dernières 24 heures, mais plus de 120 clusters sont à l’étude. Jean Castex a précisé que le reconfinement absolu n’était pas envisagé, mais qu’un plan était prêt si la situation le demandait. Il vaut mieux donc prendre toutes les préventions, la capitale ne souhaite pas prendre de risques, elle a donc misé sur un feu d’artifice du 14 juillet assez classique.

Le feu d’artifice du 14/07 maintenu à #Paris, tout en interdisant les regroupements face au risque de reprise de la pandémie. Ils pensent vraiment que les gens ne vont pas se déplacer pour le regarder ? pic.twitter.com/FnDWpgKs30 — Doug (@douggraphics) July 9, 2020

Vous ne serez pas les bienvenus sur le Champ-de-Mars

Pour éviter la cohue et le non-respect des gestes barrières ainsi que la distanciation sociale, il a été décidé de maintenir le feu d’artifice du 14 juillet, mais il n’y aura pas de public. Généralement, les habitants et les touristes se massent devant la tour Eiffel afin de regarder ce spectacle très sympathique. Pour l’édition 2020, ce ne sera pas du tout au programme.

Les rassemblements de plus de 5000 personnes ont été interdits depuis le début de la crise par le Conseil d’État .

. Il n’a pas voulu lever cet interdit, c’est pour cette raison en partie qu’il est impossible d’assister au feu d’artifice du 14 juillet à Paris.

Certes, il n’est pas annulé, car Anne Hidalgo fraîchement réélue à la mairie de Paris aurait pu prendre cette décision radicale.

Dans un communiqué, la mairie annonce que le feu d’artifice aura bien lieu, mais le public ne sera pas invité.

En ce qui concerne le concert qui est proposé en parallèle par Radio France au niveau du Champ-de-Mars bénéficie du même format. Il est toujours d’actualité, mais il sera à huis clos. Les Parisiens et les touristes ne pourront donc pas assister à ce concert. Il faudra désormais attendre le 14 juillet notamment pour savoir si les restrictions seront respectées ou si des débordements seront observés. Ces décisions ont été prises uniquement pour éviter les attroupements de personnes.

Il y aura bien un feu d'artifice du 14 juillet à Paris, mais sans public https://t.co/gBg7YCX3XU — L'Express (@LEXPRESS) July 8, 2020

Une très grande zone d’exclusion sur le Champ-de-Mars

Comment interdire l’accès au feu d’artifice du 14 juillet ? La mairie de Paris semble avoir trouvé la solution puisqu’une zone très large sera mise en place au niveau du Champ-de-Mars. Il sera normalement impossible d’accéder à la zone de tir ainsi qu’au concert. Il faudra donc s’attendre à des difficultés au niveau de la circulation puisque dès 16 heures, vous ne pourrez pas accéder au site du Trocadéro et au pont d’Iéna. Par contre, le Champ-de-Mars sera fermé beaucoup plus tôt, aux alentours de 11 heures. Pour le pont de Grenelle et le pont de l’Alma, la restriction commencera à 19 heures.

Un feu 🔥d’artifice sans public le 14Juillet, c’est une « fête sans fête » ! Pourquoi le maintenir si personne ne peut assister au spectacle pyrotechnique ? On autorise la fête de la musique et Paris-Plage , mais ça non ? Déconcertant ! 👎😳 https://t.co/cg2TEnlbGP — #ChangerParisavecRachida (@DarmonLouise) July 8, 2020

Bien sûr, les stations de métro seront forcément fermées, cela ne vous permettra pas d’accéder à ces différentes zones en fonction des heures données. Le feu d’artifice du 14 juillet de Paris aura donc une allure très différente pour 2020, il sera finalement en corrélation avec l’atmosphère qui plane depuis le début de la crise sanitaire. En effet, rien ne semble « normal » depuis quelques mois. Les vacances d’été sont clairement différentes et dans les magasins, les masques sont omniprésents. Les Français commencent à s’habituer, mais il faudra attendre le 14 juillet pour savoir si d’autres feux sont maintenus. Vous pouvez vous tourner vers votre mairie pour en savoir plus.