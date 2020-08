Estelle Mouzin : de nouvelles révélations bouleversantes de l’ex-femme de Fourniret

Depuis de nombreuses années, cette affaire rythme les médias. Pour rappel, Estelle Mouzin avait disparu en janvier 2003 et depuis les recherches n’avaient pas permis de la retrouver. Aucune piste ne semblait être au rendez-vous, mais des rumeurs annonçaient l’implication de Michel Fourniret. Ce dernier aurait également avoué à demi-mot être l’auteur de son décès. Toutefois, Monique Olivier a été interrogée il y a quelques jours et les déclarations auraient été au rendez-vous. Cela pourrait mettre un terme à l’affaire Estelle Mouzin, mais le corps ne semble pas avoir été retrouvé.

🇫🇷 ALERTE INFO – Michel #Fourniret a enlevé, séquestré, violé et tué Estelle #Mouzin le 9 janvier 2003 à Ville-sur-Lumes dans les #Ardennes, selon les aveux de son ex-femme Monique Olivier. (avocat à la presse) #justice #France pic.twitter.com/oehdnLbNHL — Conflits (@Conflits_FR) August 21, 2020

Quels sont les propos de Monique Olivier ?

Vous connaissez peut-être la situation, car, lorsque Monique Olivier parle, son ancien compagnon donne parfois des indications. Les enquêteurs le savent, elle est souvent un élément déclencheur pour retrouver des traces. Il y a quelques jours, alors qu’elle était entendue par la juge d’instruction, elle aurait révélé que Michel Fourniret serait à l’origine du viol, de la séquestration et de la mort d’Estelle Mouzin. Ces informations auraient alors entraîné une modification de son statut puisque Monique Olivier serait désormais mise en examen pour complicité d’enlèvement, et même séquestration.

Il faut désormais retracer le calvaire de la petite fille si toutefois les propos de Monique Olivier sont réels .

. Elle aurait donc été enlevée à Guermantes le 9 janvier 2003 par Michel Fourniret, son ex-femme était-elle présente ?

Il aurait alors quitté le domicile de Sainte-Custine en Belgique pour se rendre dans cette ville, la petite fille a été enlevée à la sortie de l’école.

Estelle Mouzin aurait ensuite été enlevée par Fourniret puis transporter à 200 km de son établissement à Ville-sur-Lumes.

L’ADN d’Estelle Mouzin retrouvé sur un matelas que la police possède depuis 2003 , depuis 2003 … et ça fait plus de 10 ans que les avocats du père d’Estelle demandaient des vérifications du côté de la piste Fourniret — Mimi (@jhhfantaji) August 21, 2020

La fillette aurait été emmenée dans les Ardennes et notamment dans la maison de la soeur de Fourniret. Monique Olivier aurait précisé que son ancien compagnon aurait violé la petite fille avant de l’étrangler. Les propos seraient confirmés par la justice puisque des traces de l’ADN d’Estelle Mouzin auraient été identifiées sur un matelas. Ce dernier avait été saisi en 2003 dans cette maison selon l’avocat de Monique Olivier.

Où est le corps d’Estelle Mouzin ?

Depuis quelques années, les proches de la famille avaient tendance à demander à la justice d’enquêter sur Michel Fourniret. Cette piste semblait être la plus probable, mais il avait un alibi à l’époque. Ce dernier a toutefois été supprimé par Monique Olivier, cela laissait donc la porte ouverte à d’autres investigations. Par conséquent, elle était à l’origine du coup de téléphone passé depuis le domicile, ce n’était donc pas Michel Fourniret. Sans alibi, il devait un suspect dans le cadre de la disparition de la petite fille. Désormais, il faudra interroger celui qui a été condamné à perpétuité et qui purge sa peine à Ensisheim dans le Haut-Rhin.

🇫🇷 ALERTE INFO – L'#ADN d'Estelle #Mouzin, disparue le 9/01/2003 à 9 ans, a été retrouvé sur un matelas saisi en 2003 dans la maison de Michel #Fourniret. Le corps de la petite reste introuvable, alors que l'ex femme de Fourniret a avoué qu'il l'avait violée et tuée. (LP) — Conflits (@Conflits_FR) August 21, 2020

En effet, si les propos de Monique Olivier sont réels, Estelle Mouzin est décédée depuis très longtemps et c’est désormais un corps qui est recherché. Il y a des investigations à mener notamment pour connaître l’emplacement de celui-ci. Monique Olivier et Michel Fourniret ont-ils d’autres informations à partager à la justice ? Existe-t-il encore d’autres dossiers d’enlèvements qui peuvent être rattachés à cette affaire ? Certains estiment que Fourniret aurait tué et violé d’autres victimes, mais, sans des révélations de cet ancien couple, la justice pourrait ne jamais les confondre. Les précédentes recherches notamment dans la maison de sa soeur n’avaient pas permis de retrouver le corps. Fourniret devrait normalement être interrogé dans les prochains jours.