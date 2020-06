Envie de savoir quand rouvriront les parcs d’attractions ? La réponse est ici

S’il y a bien une activité que l’on apprécie durant les grandes vacances, c’est sans le moindre doute la fameuse journée au parc d’attractions en famille. Néanmoins, avec l’épidémie de covid 19, l’ensemble des établissements en France et à l’étranger ont dû fermer leurs portes. Bien évidemment, il s’agit d’une fermeture momentanée, et les familles se languissent déjà de retourner en compagnie de leurs têtes blondes au pays de Mickey ou d’Astérix. Vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir : de nombreux parcs ont déjà rouvert leurs portes, et les autres sont sur le point de le faire.

Parmi ceux qui ont manqué aux petits comme aux grands, on pourra citer Disneyland, le Futuroscope, le Parc Astérix, le Puy du Fou, ainsi que les nombreux parcs animaliers situés aux quatre coins du pays.

Quels sont les parcs déjà accessibles ?

Depuis mi-mai, les parcs commencent progressivement à accueillir du public, et cette réouverture s’est faite plus aisément au sein des régions qui furent vertes dès le début du déconfinement. La région parisienne a de son côté, conservé des départements en rouge et en orange, jusqu’aux dernières annonces du gouvernement. De ce fait, les réouvertures ont été un peu plus lentes au nord du pays.

Le Futuroscope a été l’un des premiers à accueillir du public à nouveau. Situé dans une région relativement peu touchée par le virus, les aménagements nécessaires ont pu rapidement être mis en place de manière à recevoir les visiteurs dans les meilleurs conditions. Le parc est donc accessible depuis le 13 juin 2020, pour le plus grand plaisir des amateurs de cette expérience pas comme les autres qu’est ce parc futuriste. Notamment, vous aurez l’opportunité de retrouver Objectif Mars, qui est l’une des dernières attractions mises en place au Futuroscope. Vous aurez l’occasion de visiter cette planète lointaine de manière tout à fait virtuelle.

Parmi les parcs qui ont déjà rouvert leurs portes, on pourra également évoquer le Parc Astérix, qui de son côté a pu s’adapter aux mesures sanitaires depuis le 15 juin 2020, une excellente nouvelle pour les fans de la bande dessinée. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir les nouveautés de cette saison ? Vous aurez notamment l’opportunité de loger dans un tout nouvel hôtel 4 étoiles, Les Quais de Lutèce”, accessible dès maintenant. L’avantage est que vous pourrez étaler votre visite sur deux jours.

Le Puy du Fou est d’ores et déjà accessible également, depuis le 11 juin 2020. Et malgré la fermeture obligatoire de l’établissement, des nouveautés sont malgré tout accessibles pour les visiteurs. Notamment, les comédiens et metteurs en scène ont créé un tout nouveau spectacle, “Les Noces de Feu”, un splendide spectacle nocturne que vous ne manquerez pas d’apprécier.

Les ouvertures à venir

Pour ce qui est des parcs aquatiques, ceux-di devraient être à nouveau disponibles à partir de début juillet sur l’ensemble du territoire, mais aussi à l’étranger, au sein de tous les pays qui ont rouvert leurs frontières pour accueillir les touristes (Grèce, Espagne, Italie…).

Concernant Disneyland Paris, la réouverture a été un peu plus longue à mettre en place. Vous pourrez profiter à nouveau de ce pays féérique à partir du 15 juillet, une nouvelle qui nous est parvenue il y a seulement quelques jours. Il est d’ores et déjà possible de réserver ses places afin de ne pas manquer cette réouverture historique, au cœur des vacances d’été.