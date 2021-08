Emmanuel Macron au plus mal, il veut retrouver Brigitte au plus vite !

On savait très bien que le chef de l’État Emmanuel Macron était encore très proche de sa compagne Brigitte Macron, mais il se trouve que le couple ne s’exprime encore que très peu sur sa vie privée. Pourtant, on sait que ces derniers sont assez proches et il se pourrait bien par ailleurs que l’on apprenne des nouvelles assez dingues dans l’intimité du président de la république. Récemment, le président de la république a d’ailleurs pu faire un voyage assez difficile qui a pu l’éloigner de sa compagne, et il s’est livré à une certaine confiance qui est plutôt très inattendue.

On se doute bien en effet qu’en tant que président de la république, ce dernier doit parfois se livrer à certains rendez-vous où sa compagne n’est pas toujours invitée. Alors que dans bon nombre de cas de figure, il se trouve que le président de la république Emmanuel Macron peut se déplacer en compagnie de sa femme, il ne s’attendait sans doute pas à devoir voyager tout seul récemment quand il a pu partir pour le Japon ou encore pour la Polynésie.

Il faut dire que la période actuelle est assez difficile, et on peut bien évidemment dire haut et fort que le cas de figure est assez difficile pour le président de la république : personne n’aurait pu être en mesure de penser que la situation sanitaire et économique aurait pu être aussi catastrophique que celle que l’on peut connaître de nos jours… Malheureusement, il se trouve que le président de la république va devoir composer avec ce que nous connaissons aujourd’hui…

Emmanuel Macron : il est contraint de voyager seul pendant la crise sanitaire

C’est une situation qui est vraiment inédite et qui n’aurait pas pu concerner des présidents de la république bien plus âgés, comme cela a été le cas il y a déjà quelques années avec par exemple Jacques Chirac. En effet, lorsque ce dernier était alors le chef de l’État de la France, il était d’ores et déjà assez âgé, et on imagine de ce fait que les conditions seraient alors complètement différentes de celles que l’on a pu voir encore en ce moment.

Mais en ce qui concerne Emmanuel Macron, qui est bien plus jeune en tant que président de la république, la situation est bien plus difficile à gérer. On a donc pu apprendre que ce dernier était clairement contraint de devoir voyager sans sa compagne Brigitte Macron, et que cela pouvait vraiment le bouleverser assez largement. C’est dans une interview pour Paris Match que le président de la république a pu tout raconter, et on peut dire que sa compagne a une importance assez capitale à ses yeux…

Brigitte Macron manque terriblement au président de la république, il a hâte de la retrouver

SI on a pu penser par le passé que le président de la république allait pouvoir réagir de la sorte, c’était clairement sans compter sur ce que les journalistes de Paris Match allaient rapporter dans le dernier numéro du journal. En effet, l’entretien que l’on a pu lire avec le président de la république est assez bouleversant.

Dans ce dernier, le chef de l’État explique très clairement qu’il a pu accepter de venir se déplacer seul ici, mais en revanche il a dit haut et fort que sa compagne lui manquait et qu’il serait très heureux de revenir sur place avec elle…