Emmanuel Macron dans la tourmente, ce détail auquel il n’a pas pensé dans sa dernière vidéo…

Il ne se passe plus une seule journée sans que les faits et gestes du président de la république Emmanuel Macron ne soient encore examinés, mais personne n’aurait pu être en mesure de penser que la situation allait pouvoir être aussi catastrophique en ce qui concerne le chef de l’État. En effet, ce dernier n’a pas hésité une seule seconde à prendre la parole ces derniers jours et il se pourrait bien qu’il le regrette, car on a pu déceler un petit détail qui ne va pas du tout faire plaisir à ce dernier. Pourtant, on sait très bien que la communication du président de la république est encore à ce jour très bien préparée : personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde qu’il allait devoir vivre une telle difficulté durant son mandat présidentiel.

Alors que certains ne cessent de dire haut et fort qu’Emmanuel Macron pourrait bien par ailleurs se présenter à nouveau pour les prochaines élections présidentielles de 2022, il se trouve que la situation pourrait bien empirer dans les jours et les semaines à venir pour ce dernier. Pour pouvoir inciter les françaises et les français à se vacciner au plus vite pour pouvoir empêcher une nouvelle vague nationale et même éventuellement un nouveau confinement pour tout le pays, Emmanuel Macron a récemment pris une très grosse décision et celle-ci pourrait bel et bien ne pas faire plaisir à tout le monde. Pour preuve, sur les réseaux sociaux, les français sont très nombreux à ne pas du tout approuver son dernier message, et ils ont même pu voir un petit détail assez inquiétant sur la vidéo…

Emmanuel Macron a oublié ce petit détail qui fait toute la différence…

Si certains auraient pu penser que tout était bel et bien calculé dans la toute dernière vidéo du chef de l’État, ils se trompent, car le petit détail que l’on a pu découvrir fait vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, avec une vidéo qu’il a pu réaliser en direct du Fort de Brégançon, il ne s’attendait surement pas à devoir faire face à de telles remarques…

Les internautes n’ont pas arrêté de se moquer du chef de l’État et on peut dire par ailleurs que son look a été assez critiqué sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux de télévision, comme on a récemment pu le voir avec certaines personnalités politiques qui ont pu prendre haut et fort la parole à ce sujet. En effet, si le chef de l’État pouvait porter un t-shirt dans sa première vidéo, c’est par la suite un nouveau look qui a été très remarqué…

Un détail qui rappelle la série Un, dos tres pour les internautes

Personne n’aurait pu penser que le chef de l’État allait pouvoir s’inspirer de la fameuse série Un, dos, tres, avec notamment le personnage de Roberto qui porte toujours un col de polo relevé. Mais en revanche, si pour certains français la situation peut paraître amusante, ce n’est pas le cas de tout le monde.

En effet, les français ont été plutôt nombreux sur les réseaux sociaux à critiquer violemment Emmanuel Macron : ils ont très peur de la prochaine vidéo où celui-ci pourrait, selon certains internautes sur Twitter, se dérouler avec un maillot d’une célèbre équipe de football !