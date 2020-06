Déconfinement des entreprises : de nouvelles règles sont à prévoir, sont-elles allégées ?

Le gouvernement a procédé à la troisième étape du déconfinement pour la France le 22 Juin dernier. Les cinémas sont désormais ouverts au public, mais il y a tout de même des règles à respecter pour découvrir tous les films. Les vacances d’été se profilent à l’horizon et les réservations pour la France seront un peu plus simples. Il y a toutefois les entreprises qui sont toujours contraintes de respecter des protocoles complexes, mais il y aura du changement dans quelques jours. En effet, les procédures vont être allégées !

Une bonne nouvelle pour les entreprises françaises

Certes, le coronavirus est toujours au rendez-vous sur le sol français, il faut alors être vigilant et toujours respecter les conditions sanitaires. Il y a tout de même une amélioration qui permet aux autorités compétentes d’alléger finalement les procédures, cela devrait être un peu plus agréable pour les salariés. Jusqu’à maintenant, il fallait suivre des protocoles assez complexes avec une distanciation sociale pour les cantines, le port du masque tout au long de la journée…

Les salariés pourront enfin respirer au même titre que les dirigeants qui seront invités à procéder à un chamboulement des aménagements .

. Avec les 4 m², certaines sociétés ont été face à un dilemme pour l’organisation, mais selon Le Monde, ce ratio ne sera plus une référence.

L’objectif reste le même à savoir agir en faveur des salariés que ce soit pour leur sécurité ou leur santé.

Le journal Les Echos a donc publié un document assez conséquent et il a repris par de nombreux médias dont Le Monde.

Les entreprises doivent fournir un espace suffisant pour que les règles de distanciation puissent être suivies à la lettre. Lorsque cette distance ne peut pas être respectée, le port du masque est donc obligatoire, cela permet au coronavirus de ne pas se propager.

Le télétravail est toujours en vigueur dans certains cas

Les entreprises doivent opter pour un retour à la normale si cela est possible, mais le télétravail sera indispensable surtout si un risque de propagation est envisagé. Par exemple, s’il y a une personne malade dans l’entourage d’un salarié, il sera invité à travailler depuis son domicile pour éviter les contacts. Les entreprises devront aussi nommer un référent pour le coronavirus, il sera désigné lorsque plus de 10 personnes sont au rendez-vous dans la structure. Il est tout à fait possible que le patron puisse réaliser cette tâche. L’objectif pour ce statut consiste à mettre en oeuvre toutes les bonnes pratiques, il aura alors la responsabilité de veiller à toutes les applications, mais également à informer tous les employés.

🔴 [DIRECT] Le gouvernement prêt à alléger le protocole sanitaire en entreprise. Suivez avec nous toutes les informations liées à la crise du #coronavirus https://t.co/Qa8uJPfqLv #deconfinement #covid19 #covid_19 pic.twitter.com/X4i1YrYR0B — 20 Minutes (@20Minutes) June 23, 2020

Le retour quasi à la normale dans les entreprises peut être encourageant, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Le coronavirus est toujours là et il suffirait d’une perte du contrôle pour que la maladie se propage à vitesse grand V. De ce fait, le port du masque est recommandé, la distanciation sociale d’un mètre minimum également, c’est aussi le cas pour la désinfection des mains. Si le contexte n’évolue pas de manière dramatique, les entreprises pourront peut-être retrouver un fonctionnement traditionnel d’ici la rentrée du mois de Septembre, mais certaines prévisions annoncent le retour du Covid 19 pour l’automne, voire l’hiver.

La prudence est de mise notamment pour éviter un nouveau confinement local comme ce fut le cas pour l’Allemagne. Ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont alors invitées à être confinées pour éviter la propagation.