Coronavirus : la France ne résiste pas autant que l’Allemagne, la seconde vague arrive en octobre

Lorsque la France a été déconfinée en mai dernier, les chiffres étaient assez réjouissants et ils annonçaient finalement un avenir meilleur. Toutefois, les vacances d’été ont été clairement problématiques à cause du brassage des populations. Pourtant, nous ne sommes pas le seul pays où les habitants peuvent se déplacer pour le tourisme et les statistiques dévoilées sont dramatiques.

2000 cas seulement pour l’Allemagne

Lorsque vous regardez les statistiques, vous pouvez constater une nette différence pour la France, mais également l’Allemagne. D’un côté, le gouvernement français révèle que plusieurs milliers de cas sont référencés en 24 heures. Nous avons même passé le cap des 10 000 contaminations par jour.

Du côté des Allemands, les courbes ne sont pas aussi problématiques avec 2000 nouvelles contaminations seulement .

. Généralement, ce chiffre est référencé toutes les 24 heures alors que la France enchaîne les contaminations.

Depuis le début de l’épidémie, l’Allemagne a eu 9428 morts contre plusieurs dizaines de milliers pour notre pays.

Certains spécialistes estiment que l’Allemagne n’est pas autant touchée par le tourisme que la France et les habitants semblent respecter un peu mieux les gestes barrières. Dans ce cas de figure, les contaminations ne sont pas aussi élevées. Dans tous les cas, les dernières mesures présentées par Olivier Véran ont fait couler beaucoup d’encre avec notamment la fermeture des bars et des restaurants.

En Allemagne, le confinement pour une zone spécifique avait été mis en place quelques jours après le déconfinement, mais depuis la courbe ne semble pas autant s’accélérer que celle proposée en France. Il n’y a désormais plus de doutes selon certains professionnels de la santé, la seconde vague se présente bien aux portes de la France.