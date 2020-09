Coronavirus : grosse inquiétude, les écoles ferment de plus en plus en France

Vous avez d’un côté des parents qui ont des enfants chez les nounous, ils ne sont pas forcément scolarisés, mais la fermeture des écoles peut aussi être problématique dans ce cas. Si l’assistante maternelle garde en parallèle des enfants qui se rendent dans des établissements scolaires, l’annonce d’un cas positif ou contact pourrait être très problématique. Cela est aussi le cas pour toutes les familles qui ont des enfants scolarisés. Ces derniers peuvent être invités à rester chez eux même s’ils sont de simples cas contacts.

Plus de 260 classes sont fermées en France

Finalement, la situation est-elle aussi surprenante ? En effet, certaines craintes étaient largement partagées sur les réseaux sociaux, car les parents s’attendaient pour la plupart à des fermetures de ce genre. Lorsque dans une classe, un cas est positif, suspecté ou contact, il entraîne immédiatement un isolement des élèves pour éviter la propagation du virus. Il faut savoir que le Conseil scientifique réfléchit à une quarantaine plus courte avec 7 jours contre 14 actuellement. Toutefois, lorsque votre enfant est contraint de rester à la maison, le délai est de deux semaines dans la plupart des cas.

A Sainte-Anne, une école ferme en raison d'un cas confirmé de Covid 19, 44 autres établissements scolaires pour manque d'eau https://t.co/1PJOYOsU2u — Guadeloupe la 1ère (@guadeloupela1e) September 8, 2020

Les nounous ne peuvent donc plus garder les enfants scolarisés qui sont dans des classes qui ferment .

. Ceux qui ne sont pas scolarisés, mais qui sont gardés par les mêmes nounous doivent aussi rester à la maison, les parents doivent alors trouver des solutions.

Ce jeudi, sur BFMTV, Jean-Michel Blanquer a révélé que 28 établissements scolaires avaient fermé leurs portes, cela représente près de 262 classes.

Au total, le ministre révèle que ce sont 524 classes qui ne peuvent plus recevoir les enfants et 32 écoles sont fermées.

Il faut tout de même relativiser, car il est important de noter que cela représente aux alentours de 0.05 % des établissements comme Gabriel Attal a pu le révéler. Il y a près de 60 000 établissements en France, c’est donc une goutte d’eau, mais les hausses sont inquiétantes. Depuis la rentrée des classes, les statistiques dévoilent une vraie augmentation des cas positifs dans les écoles.

Il semble que @jmblanquer aussi a du mal à respirer correctement avec le masque… En regardant cette photo, je pense a ce jeune homme employé de magasin qui s’est fait arrêter sur son lieux de travail et matraquer par deux policiers parce qu’il le portait ainsi … pic.twitter.com/GcuZ1rSJcy — Laurence Midi 🇫🇷 🇺🇸 (@MidiLaurence) September 8, 2020

Comment s’organiser pour les enfants ?

Vous venez d’être averti par l’établissement. Soit la classe de votre enfant ferme ses portes, soit c’est l’école entière qui ne peut plus assurer les cours. Dans les deux cas de figure, le résultat est le même, vous devez garder votre fille ou votre fils à la maison. Qu’il soit un cas contact ou un cas positif, vous devez aussi respecter le protocole concernant l’isolement pendant 14 jours avec la réalisation d’un test PCR lors de l’annonce et 7 jours plus tard. Si vous êtes en mesure de réaliser un télétravail, l’entreprise pourra alors aménager vos horaires.

« L'école dont une classe ferme doit d'abord trouver une solution pour faire garder les enfants ». Heureusement qu'à l'Éducation nationale, on a tous ces personnels dont on ne savait pas quoi faire et qui vont pouvoir aller "garder des enfants". 😳😳😳

Soupir… https://t.co/AQWw2t9Oiq — Jean-Rémi GIRARD (@SuisEnRetard) September 4, 2020

D’autres salariés sont contraints de prendre des congés puisque le télétravail n’est pas possible et, si vous êtes atteint du coronavirus, vous aurez un arrêt de travail. Le gouvernement a également étudié la piste d’un congé parental lorsque cette situation se produit, cela permet de faciliter le quotidien des parents. De plus, il a également précisé selon BFMTV que les salariés du privé pourront être placés en activité partielle. Cette crise sanitaire est toutefois très importante et il ne faut pas prendre à la légère toutes les mesures. De ce fait, pensez à porter un masque, désinfectez les mains avec du gel hydroalcoolique et surtout respectez les distanciations sociales.