Coronavirus chez les enfants : voici les principaux symptômes à connaître, vous serez surpris !

Nous savons que des dizaines d’établissements en France ont déjà fermé leurs portes à cause de cette maladie qui se propage. Il faut alors prendre en compte certains symptômes pour être certain d’identifier au plus vite le coronavirus. Une étude réalisée par le King’s College de Londres a tenté de comprendre le mécanisme de cette maladie pour savoir si certains symptômes étaient plus importants que d’autres. Les résultats ont été partagés et vous devrez alors être attentif. Toutefois, comme c’est le cas pour les adultes, certaines manifestations sont identiques à la grippe ou à la gastro-entérite. C’est pour cette raison que des pédiatres ont recommandé de vacciner les enfants.

Quels sont les symptômes chez les enfants ?

Dans le Guardian, vous pouvez découvrir avec précision les symptômes susceptibles de toucher les plus jeunes. Vous avez donc la fatigue puis les maux de tête ainsi que la fièvre. Contrairement aux adultes, les manifestations ne sont pas les mêmes puisque les médecins ont surtout retrouvé la toux, la perte du goût et de l’odorat. Toutefois, les symptômes chez les enfants sont assez classiques, il sera alors difficile de réaliser un diagnostic immédiat concernant le Covid-19. Seul le test permet de lever un doute par exemple.

Coronavirus (Covid-19) : un salarié peut-il s'absenter pour garder son enfant scolarisé placé en quatorzaine ? … https://t.co/ETCF0I2oWh — EFL RH (@efl_rh) September 7, 2020

Les scientifiques ont donc étudié les symptômes de 168 enfants sur 16 000 qui ont été dépistés .

. 55 % des enfants avaient de la fatigue contre 54 % des maux de tête et un tiers était asymptomatique.

La température a également été identifiée dans plus de la moitié des enfants. L’étude montre également que 38 % des enfants avaient des maux de gorge et 35 % avaient perdu l’appétit, il pouvait alors supprimer un repas de la journée. Les symptômes de la gastro-entérite ont aussi été repérés, mais les pourcentages sont un peu plus faibles. 13 % des enfants avaient donc de la diarrhée et 15 % ont souffert d’une éruption cutanée. Cette dernière est par contre très rare chez les adultes. Dès que vous avez un doute, vous devez joindre votre médecin traitant qui vous proposera une marche à suivre avec notamment un dépistage à faire au plus vite.

A 1 semaine de la rentrée, j’en suis à 15 enfants avec toux fébrile. Aucun n’a encore pu avoir de PCR.

ET Il a fallu que je gueule pour que les écoles commencent à les refuser.

Tous à la maison au chaud pour 1 semaine (minimum)chacun.

Tout ça pour de probables viroses banales. — Dr Stephane (@Dr_Stephane) September 7, 2020

Les symptômes sont différents chez l’enfant et les adultes

Cette étude apporte donc des précisions puisque les spécialistes estimaient que les enfants et les adultes avaient pratiquement les mêmes symptômes dès 7 ans et jusqu’à 77 ans. Cela montre que la réalité est quelque peu différente, mais il est toujours difficile d’identifier le coronavirus avec une simple consultation puisque les manifestations sont communes à d’autres maladies. Le test dans le nez permet toutefois de supprimer ce doute et les résultats sont généralement proposés sous 24 heures. Les scientifiques estiment que les parents doivent être mis au courant concernant les symptômes les plus importants.

Ils ont souhaité rappeler que cette obsession concernant la perte de l’odorat, la toux et la fièvre devait cesser puisque tous les patients ne sont pas touchés de la même manière. De plus, ce ne sont pas forcément les premiers symptômes qui sont identifiés par le corps médical. N’oubliez pas de vous protéger puisque la maladie continue de circuler en France. Pensez à porter un masque, à vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, respectez les distanciations sociales d’un mètre au minimum. Soyez aussi vigilant à tous les symptômes qui pourraient se manifester, mais prenez aussi du recul. Avec les changements de temps, le rhume peut aisément se glisser dans votre quotidien au même titre qu’un simple mal de gorge.