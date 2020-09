Coronavirus : 22 écoles françaises ont déjà fermé leurs portes, voici les infos de Blanquer

Les craintes des parents étaient finalement justifiées, car il aura fallu une semaine seulement pour que les écoles françaises ferment leurs portes. Jean-Michel Blanquer a donc fait une annonce fracassante en précisant que les établissements avaient été entachés par le coronavirus. De ce fait, ce sont près d’une centaine de classes qui sont concernées par ces mesures et cela entraîne forcément des problématiques pour les parents ainsi que les familles.

Une rentrée scolaire chamboulée par le coronavirus

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour constater une fermeture massive des établissements scolaires. En effet, les élèves ont été invités à rentrer chez eux à cause de cas avérés ou de suspicions. Selon les données transmises par Jean-Michel Blanquer, près de 22 établissements ont été concernés par les fermetures, 10 se trouvent dans la métropole.

Ce sont des écoles primaires, des collèges et des lycées qui ont fait l’objet de cette fermeture .

. Certes, le chiffre reste assez faible comme peut le mentionner Les Échos puisque la France comptabilité près de 60 000 établissements.

Ses déclarations sur Europe 1 sont toutefois assez inquiétantes, mais il est important de surveiller les chiffres très régulièrement.

Chez nos voisins, quand un cas de Coronavirus est détecté dans une classe, c'est toute l'école qui ferme pour 15 jours, santé des citoyens oblige. En France, il faut 3 cas pour qu'une classe ferme et là la quatorzaine se réduirait à une semaine. Selon quelle loi médicale ? https://t.co/egx6QGJACX — Johan Faerber (@JFaerber) September 6, 2020

Lorsque les écoles ferment leurs portes ou, si des classes ne peuvent pas accueillir les enfants, ce sont des problèmes majeurs qui se profilent à l’horizon pour les parents. Ces derniers doivent forcément trouver des solutions notamment pour garder les enfants à la maison sans faire appel à des grands-parents par exemple. En effet, les seniors ont une certaine fragilité qu’il ne faut pas mettre de côté, d’où l’intérêt de ne pas les approcher lorsque des cas sont avérés.

Même si la rentrée scolaire s’est déroulée parfaitement dans l’ensemble, le constat une semaine plus tard est problématique : les établissements ferment leurs portes. Le virus circule donc activement en France et dans tous les départements, mais certains sont un peu plus touchés que les autres. En ce qui concerne les mesures, elles sont simples : éloigner les enfants les uns des autres pour éviter les contaminations.

La fermeture n’est pas généralisée en France

Cette actualité concerne 22 établissements, mais les autres écoles de France continuent de fonctionner. De ce fait, il ne faut pas réaliser une généralité, tous les établissements scolaires ne ferment pas à cause du coronavirus. Jean-Michel Blanquer l’a donc précisé sur Europe 1, mais il a toutefois proposé le protocole à respecter dans le cadre d’une fermeture. Les élèves sont invités à être isolés pour éviter la propagation du virus sur le territoire. Les cas contacts sont également pris en compte dans l’entourage afin de réaliser une « carte » des personnes éventuellement concernées par le coronavirus.

Lors de son intervention, le ministre a précisé que ce sont près de 250 protocoles qui sont déclenchés tous les jours en France. Cela montre que le coronavirus circule très activement dans notre pays et nous devons être assez vigilants. N’oubliez pas le gel hydroalcoolique, le port du masque qui est obligatoire dans de nombreuses villes. Il faut éduquer les enfants très tôt à ces réglementations, cela leur permet d’adopter des automatismes qui pourront les suivre pendant plusieurs mois. Les parents doivent donc se renseigner régulièrement auprès de l’établissement pour savoir si des cas avérés ou des suspicions sont au rendez-vous. Comme a pu le rappeler le ministre lors de cette intervention, ce sont trois cas de Covid qui peuvent déclencher une fermeture.