PSG – Bayern Munich (EN DIRECT / LIVE) > Suivez la finale Ligue Des Champions ! Chaîne TV, Compositions officielles etc..

20h03 : composition officielle des deux équipes :

PSG : Mbappé, Neymar, Paredes, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Bernat, Kimpembe, Navas, Thiago Silva et Kehrer.

Bayern Munich : Neuer, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Gnabry, Alcantara, Muller, Coman, Goretzka, Lewandowski

Le compte à rebours a forcément commencé pour cette rencontre de la Ligue des Champions qui se déroule dans un climat assez spécifique à cause du coronavirus. Si la compétition a été bouleversée depuis le mois de mars, le PSG ou le Bayern a bien l’intention de prendre une bonne dose de plaisir. La qualification il y a quelques jours du PSG a réveillé l’âme des supporters qui n’auront certes pas une fan zone pour décompresser. Il sera possible de suivre le live sur notre site, mais également à la télévision notamment via TF1.

Quels pronostics pour le PSG Bayern Munich ?

Bien sûr, tous les Parisiens voudraient que la coupe revienne à la maison. Alors que les fans du ballon rond ont déjà été aux anges avec une seconde Coupe du Monde, ils voudraient forcément que le PSG décroche la Ligue des Champions. Le rendez-vous n’est pas anodin, car cela fait près de 30 ans que la France n’a pas soulevé ce trophée, c’est un rendez-vous mythique qui se profile à l’horizon.

🏆 #PSGBayern

🔴🔵 Jean-Michel Aulas soutiendra le PSG ce soir !

🎙 "Au nom de tous les passionnés de football français je souhaite de tout cœur une belle victoire du PSG ce soir en Champions League"https://t.co/LiiuiD6KZX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 23, 2020

Malheureusement, il faudra venir à bout des Allemands, le Bayern Munich n’est pas une équipe facile comme peut le préciser l’OL qui s’est largement incliné .

. Bien sûr, les pronostics sont étudiés sous toutes les coutures depuis quelques heures par les adeptes des paris sportifs.

Ce n’est pas le PSG qui se retrouve en première place, mais le Bayern Munich qui a de grandes chances de remporter la Ligue des Champions.

Mbappé et Neymar devront donc s’imposer s’ils veulent contredire les pronostics qui évoluent tout au long de la journée.

Retenez ce tweet, le PSG va gagner 3-1 ce soir#PSGBayern — 𝑪𝒐𝒓 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒊𝒔 🦁 (@Cor_Leonistar_) August 23, 2020

Il suffit de regarder le parcours du Bayern Munich pour comprendre qu’ils sont largement les favoris de cette compétition avec une cote à 1.6 contre 2.39 pour le PSG. Certes, si vous misez sur les Parisiens et qu’ils s’imposent, c’est une belle somme qui sera au rendez-vous, mais faut-il prendre le risque ? En ce qui concerne le score, les professionnels annoncent 2/1 pour le Bayern.

Tout reposera sur le duel Mbappé / Lewandowski

Dans quelques heures, nous saurons enfin si le Bayern Munich aura la chance de soulever le trophée de la Ligue des Champions alors que la Ligue 1 est déjà bouleversée à cause du coronavirus. Plusieurs cas positifs ont été identifiés du côté de l’OM, le match d’ouverture n’a donc pas pu se dérouler selon les volontés de chacun. Ce virus pourrait-il nuire à cette compétition ? Pour l’instant, les esprits se focalisent sur cette rencontre avec Mbappé dont la cote est de 2.27 contre 2.43 pour Neymar et 1.65 pour Lewandowski. Ce dernier a de grandes chances de marquer un but.

On peut déjà croiser quelques familles de joueurs dans les rues de Lisbonne. Ils pourront rejoindre les Parisiens ce soir après la rencontre #PSGBayern — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 23, 2020

Au niveau de la composition, le PSG pourrait se délaisser de Keylor Navas, Herrera devrait être de la partie, mais il n’y aura pas de surprises majeures pour la défense. Cette dernière devrait être tenue par Thiago Silva, Kehrer, Bernat et Kimpembe. Neymar, Di Maria et Mbappé seront aussi au rendez-vous pour ce match très attendu. La composition du Bayern devrait être classique, ce sera sans doute celle du précédent match avec Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka et Alcantara. Vous avez donc rendez-vous ce soir sur TF1 et sur notre site bien sûr pour suivre le live. Vous aurez l’occasion de trouver un lien pour le streaming, cela vous permettra de ne pas manquer une seule miette. Certains redoutent aussi des débordements, Anne Hidalgo a fait en sorte d’interdire tous les rassemblements. Sur les réseaux sociaux, la ferveur commence à prendre de l’ampleur.

Les supporters arrivent au Parc des Princes

Il est près de 20 heures, les supporters arrivent au Parc des Princes, ils peuvent alors prendre place dans le stade. Deux écrans géants ont été installés et des mesures précises sont mises en place. Les spectateurs devront impérativement porter le masque dans l’enceinte tout en respectant la distanciation sociale. Bien sûr, des sièges ont été condamnés pour que cette mesure puisse être respectée.

Le PSG a également pu accueillir de nombreux enfants, ils sont liés à un partenariat entre le cul et les associations .

. Les Ultras sont forcément au rendez-vous et ils auront bien sûr leur tribune avec un écran dédié.

Le prix était de 15 euros pour pouvoir accéder à l’enceinte.

Pour l’instant, la tension commence à monter, mais l’ambiance est festive aux abords du Parc des Princes. Bien sûr, la mairie a forcément quelques craintes concernant les débordements si toutefois le PSG réussit à décrocher la Ligue des Champions. Des mesures précises ont été mises en place et les autorités compétentes espèrent que tout se passera dans le meilleur des mondes.